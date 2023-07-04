Зоны охраны купеческих дворов в пушкиногорском селе Велье утвердили депутаты

Зоны охраны пяти объектов культурного наследия в селе Велье Пушкиногорского района утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Речь идёт о комплексе купеческих дворов XVII – XIX веков, имеющих федеральный статус, и региональных памятниках: усадьбах Болталовых, Крестовских, Машневых и Воздвиженской церкви.
Согласно документам, охраняемая территория разделена на несколько зон, отличающихся устанавливаемыми ограничениями и требованиями к градостроительным регламентам: единая охранная зона (ЕОЗ), единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) и единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ).
Отмечается, что в охранную зону попадёт не вся береговая часть местного озера, а только та её часть, которая влияет на визуальное восприятие объектов культурного наследия.
До внесения в региональный парламент проект объединенной зоны охраны в селе Велье прошёл согласование в министерстве культуры РФ и был размещён в открытом доступе в Интернете для общественного обсуждения. Никаких предложений от граждан и организаций не поступило.
Первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Антон Заруцкий пояснил, что от администрации возражений не поступало. Он добавил, что застройщики для получения разрешения обращаются в органы МСУ, они же делают запрос в комитет.
«После проекта в соцсетях размещают, что будет полный запрет на посещение. Хочу, чтобы довели полноценную информацию до людей», - обратился к профильному комитету вице-спикер.
Также на поступивший вопрос о назначении памятников Антон Заруцкий уточнил, что две усадьбы — бесхозяйственные, одна используется как приход, и там проводят службы, а четвертая передана в собственность района.