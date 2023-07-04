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Культура

Зоны охраны купеческих дворов в пушкиногорском селе Велье утвердили депутаты

06.07.2023 14:34|ПсковКомментариев: 0

Зоны охраны пяти объектов культурного наследия в селе Велье Пушкиногорского района утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Речь идёт о комплексе купеческих дворов XVII – XIX веков, имеющих федеральный статус, и региональных памятниках: усадьбах Болталовых, Крестовских, Машневых и Воздвиженской церкви. 

Согласно документам, охраняемая территория разделена на несколько зон, отличающихся устанавливаемыми ограничениями и требованиями к градостроительным регламентам: единая охранная зона (ЕОЗ), единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) и единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ).

Отмечается, что в охранную зону попадёт не вся береговая часть местного озера, а только та её часть, которая влияет на визуальное восприятие объектов культурного наследия.

До внесения в региональный парламент проект объединенной зоны охраны в селе Велье прошёл согласование в министерстве культуры РФ и был размещён в открытом доступе в Интернете для общественного обсуждения. Никаких предложений от граждан и организаций не поступило. 

«Границы согласованы с администрацией Пушкиногорского района и Вельской волости? Кто будет градостроительный регламент разъяснять населению?» - спросил вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Антон Заруцкий пояснил, что от администрации возражений не поступало. Он добавил, что застройщики для получения разрешения обращаются в органы МСУ, они же делают запрос в комитет.

«После проекта в соцсетях размещают, что будет полный запрет на посещение. Хочу, чтобы довели полноценную информацию до людей», - обратился к профильному комитету вице-спикер.

Также на поступивший вопрос о назначении памятников Антон Заруцкий уточнил, что две усадьбы — бесхозяйственные, одна используется как приход, и там проводят службы, а четвертая передана в собственность района.

Теги: #псковское областное собрание #пушкиногорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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