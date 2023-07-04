Культура

Разметку зондажей завершили в церкви Архангела Михаила в Пскове

Разметку зондажей завершили на объекте культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила с колокольней» в центре Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Церковь Михаила Архангела с Городца XIV в., памятник из списка Всемироного наследия ЮНКСКО. Церковь расположена на бывшей главной (Великой) улице города и граничит с главной городской площадью.

Храм стоит в глубине церковного двора, ограниченного с западной уличной стороны корпусом с шатровой надвратной колокольней и каменными боковыми строениями. С восточной стороны - каменной оградой. В зону ответственности АНО «Возрождение» памятник вошел в 2022 году. Были проведены противоаварийные работы.

Во время предпроектных обследований в 2023 году выявлены неизвестные ранее фундаменты со стороны алтарной части, снаружи и зафиксированы в документах три каменные керамиды - уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, встречающиеся только в Псковском регионе.