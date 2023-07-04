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Культура

Псковичам предлагают приехать в Литературную резиденцию для прозаиков

10.07.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Ассоциация союзов писателей и издателей России совместно с издательством «Вече» открывает прием заявок на участие в Литературной резиденции для прозаиков, которая пройдет под Пензой с 3 по 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Литературная резиденция — место, куда писатели приезжают за спокойствием, трудами и вдохновеньем. Здесь они в течение 20 дней работают в практически идеальных условиях, совмещая уединенный труд и дружеское общение, а также встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи, знакомятся с новым регионом», – отметили в Ассоциации.

Также там можно получить (онлайн или лично) профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей.

На конкурс принимаются ранее не опубликованные, близкие к завершению романы, повести и сборники рассказов в жанрах научной фантастики, фэнтези и альтернативной истории.

Прием заявок продлится до 31 июля 2023 года. Победителей определит экспертная комиссия, в состав которой войдут представители АСПИР и лучшие редакторы издательства «Вече». Участникам следует обратить внимание: готовность произведения к публикации должна составлять не менее 80%, а права на текст — принадлежать автору в полном объеме.

Узнать условия конкурса и подать заявку можно на сайте Ассоциации.

Теги: #писатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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