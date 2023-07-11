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Культура

Заявки на конкурс молодых поэтов «Чернильница» начали принимать в Пскове

11.07.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей принять участие в XIII городском конкурсе молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре. 

Работы на конкурс принимаются по пяти номинациям. Для поэтов их выделено две, по возрастным категориям – «Лучший поэт» от 14 до 17 лет и «Лучший поэт» от 18 до 35 лет. «Лучший чтец» для молодых декламаторов, «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор».

В молодежном центре напомнили, что участники, отправляющие заявки на номинацию «Лучший иллюстратор», должны прикрепить своё портфолио с примерами рисунков, картин, чтобы организационный комитет конкурса мог выбрать тех, кто сможет проиллюстрировать сборник «Чернильница» в 2023 году.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки вместе с работами принимаются до 1 октября на почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме письма названия конкурса, номинации, своей фамилии и инициалов, например: «Чернильница, лучший писатель малого жанра – Иванов И. И.».

В рамках конкурса будет организованна «Творческая мастерская» - образовательные программы, мастер-классы, квизы, поездка в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

По итогам конкурса издадут печатный сборник с произведениями и иллюстрациями участников, запишут аудиокнигу голосами молодых поэтов.

Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться в положении, его можно найти по ссылке. Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной встрече мероприятия во «ВКонтакте» и на странице молодёжного центра

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Теги: #псков #молодежный центр #чернильница
Источник: Псковская Лента Новостей
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