Культура

Ливни музыки

Как провести выходные летом – задача, которую подчас решить непросто. На помощь людям, которые хотят все везде успеть, приходят организаторы культурных проектов, заботятся о зрителях и предлагают многодневные мероприятия. 8 и 9 июля в афише событий Псковской области ценители классической музыки могли безошибочно найти себе досуг по душе. На протяжении двух дней на территории музея-заповедника А. С. Пушкина проходил открытый литературно-музыкальный фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское». Погода была переменчива, не всегда благосклонна к зрителям и слушателям, но это совсем не помешало гостям праздника насладиться шедеврами русской классической музыки.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

«Пушкин – единственный поэт, которого невозможно не любить! – уверен известный журналист, ведущий концертов фестиваля Иннокентий Иванов. – Это легкий воздушный гений, ему нужно пространство, ему нужен объем». Так организаторы объясняют выбор поляны в Михайловском в качестве площадки проведения концертов. Если подумать, пушкинских мест в России много. Но, пожалуй, в Псковской области как нигде, гуляя по тропинкам, которым уж лет двести, можно пройти тем же маршрутом, что ходил когда-то великий поэт.

За два фестивальных дня состоялось три концерта. Выбор произведений диктовал не репертуар музыкантов Симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, как это часто бывает. На этот раз исполнители подчинялись четкой концепции фестиваля – звучали те романсы и арии, в основу которых легли сочинения, написанные Александром Сергеевичем в Михайловском. Кроме того, ведущие солисты оперных театров России исполнили и народные песни. В целом, можно отметить, что концерты были и похожи, и не похожи на хорошо знакомые псковичам летние выступления академических музыкантов на открытом воздухе.

Зрители с удовольствием отметили, что организаторы приложили максимум усилий, чтобы гости праздника не просто наслаждались хорошей музыкой, но и погрузились в Михайловское Пушкина настолько, насколько это было возможно. Между композициями ведущие читали стихи поэта, рассказывали зрителям о привычках гения русской литературы. Справедливо будет отметить, что интересные факты из жизни классиков здорово «оживляют» образы деятелей культуры, делая их еще ближе зрителю и слушателю, еще понятнее. Далеко не каждый приходящий на концерты классической музыки в состоянии провести час-полтора с серьезным лицом. Да и этого ли хотели гении, когда трудились над своими произведениями литературными или музыкальными? Понимание – вот главное между автором, исполнителем и свидетелем звучащего слова, звучащей музыки. Оно – это бытовая «магия», что делает любое выступление перед любой публикой как минимум запоминающимся.

«Пушкин. Музыка. Михайловское» – событие, которое наверняка будут пересказывать все его участники – как музыканты и ведущие, так и гости. Даже дождь, который то начинался, то прекращался, послужил не причиной раздражения публики, а стал отличной декорацией искусству, творимому здесь и сейчас. Псковичи, как и жители Северо-Запада вообще, к капризам природы всегда относятся философски. Судя по восторженным отзывам гостей праздника, для концерта классической музыки плохой погоды в принципе быть не может. Для тех, кто по каким-то причинам не смог попасть в Михайловское в минувшие выходные, была организована прямая трансляция дневного концерта. Запись доступна на официальном сайте мероприятия. Так что стать виртуальным участником события можно и постфактум.

Однако фестиваль дал своим гостям не только пищу для слуха. Еще за месяц до концертов в Пушкинских Горах в Доме друзей Саввы Ямщикова начала работу фотовыставка. На ней можно увидеть экспонаты из собрания Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы. Посвящена экспозиция 150-летию Федора Шаляпина. Организаторы назвали выставку своеобразной прелюдией к концертам.

Связь между Пушкиным и Шаляпиным, может быть, не для каждого очевидна, но она существует. Певец был известен и в России, и за рубежом, в том числе как исполнитель арий на стихи Пушкина. «Федор Шаляпин – каноничный образ Бориса Годунова», – замечает историк, куратор выставки Юрий Светов. Вот так два ярчайших представителя отечественной культуры и связаны между собой. А что если пофантазировать и представить, что творцы были современниками? «Насчет дружбы этих людей я сомневаюсь, – признается Юрий Светлов, – они слишком разные были для этого. Но какое-то совместное творчество вполне могло бы быть. Притягательность Пушкина для Шаляпина понятна. Притягательность Шаляпина к Пушкину – не факт. Федор Иванович большой шумный был человек. Но, может быть, сошлись бы… Шаляпин же дружил с Максимом Горьким». Пофантазировать по поводу совместных творческих планов великого поэта и великого певца в одном из самых литературных мест в России можно будет до конца лета – фотовыставка будет работать до осени.

Фестивали, посвященные А. С. Пушкину, в Псковской области не редкость. Если их будет становится больше, это будет хороший знак, который свидетельствует о росте интереса к отечественной культуре. Организаторы фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское» отмечают, что благодаря стихам поэта любая, даже самая сложная музыка, становится легкой и по-особому живой. Прославленный литератор известен на весь мир. «Первое имя, которое характеризует Россию – это Пушкин. Оно сразу же приходит на ум! Пушкин – это объединительная идея для всей страны», – убежден Иннокентий Иванов.

Творчество А. С. Пушкина вдохновило и вдохновляет российских и зарубежных композиторов на создание непревзойденных шедевров классической музыки. Через год будет 225 лет со дня рождения поэта, организаторы обещают повторить фестиваль, сделать его ярче и масштабнее. Нет сомнений, что это событие привлечет внимание еще бóльшего количества зрителей и слушателей, не взирая на капризы природы. Для искусства нет плохой погоды!

Наталья Смирнова

Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Ретро FM выступили информационными партнерами этого замечательного мероприятия.