Культура

Пушкинский заповедник издал «Этюды о культуре» Юрия Соколова

Безусловным книжным событием года в Государственном музея-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назвали выход в свет сборника «Этюды о культуре». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, новое издание объединило в себе тринадцать эссе известного историка и философа, исследователя отечественной культуры Юрия Соколова.

На первой странице обложки нового издания — репродукция работы Сергея Фролова «Ленинградский мотив. Пётр I» (1953) из фондов «Михайловского»

«Юрий Соколов исследует вопросы истории и предопределения, обращаясь в том числе к искусству, — комментирует новое издание директор «Михайловского» Георгий Василевич. — Он предлагает нам задуматься, например, о династии Романовых — в контексте проблематики Нового времени, приходя к выводу о том, что "империя обрушилась с невероятной лёгкостью; обрушилась под натиском тех, кто смог предложить новую объединяющую идею — идею по-своему мессианскую, страстную, современную, глобальную по масштабу; идею, как казалось, достойную России, но которая оказалась перевёртышем "Третьего Рима". Вместе с Юрием Алексеевичем нам предстоит исследовать военную мысль перед Первой мировой войной, открывшей "ящик Пандоры" XX века. Он предлагает нам поразмыслить о проблеме русской революции — о феномене революций, о том, что если Россия не утратила "памяти, суверенности и идентичности", то поучительный в своей жестокости и величии XX век, возможно, ещё не проигран для России».

Особая для Юрия Соколова и для «Михайловского» тема — о роли Пушкина в русской культуре. Наследие поэта эссеист характеризует как «…"высокое искусство", не просто "творчество", а нечто несоизмеримо большее — всеобъемлющее, постигаемое, но непостижимое, обладающее классической завершённостью формы при метафизической глубине смысла. И тогда так уместно россиниевское определение — "единственный"! Это тот, кто выходит за пределы тем, жанров, стилей и даже времени». Называя «Капитанскую дочку» не только литературным шедевром, но и самым православным произведением всей мировой художественной литературы, Юрий Соколов добавляет: «Бог с ними, с "религиозными писателями"— куда полезнее читать Пушкина!»

Новый сборник, который увидел свет силами Государственного музея-заповедника «Михайловское» высоко оценил, в частности, и протоиерей Константин Костромин, проректор Санкт-Петербургской духовной академии. Особо отметив историческую составляющую размышлений Юрия Соколова, отец Константин сказал об авторе и как о блестящем историке искусства и охарактеризовал книгу как «…плод мысли человека, который живет искусством, а сама мысль эта не уступает в напряжённости, проникновенности и глубине мысли В.В. Стасова, Б.В. Асафьева и других проникновенных философов искусства».

Бумажная версия объёмного, без малого чем в 450 страниц сборника свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» скромным «музейным» тиражом в 150 экземпляров. «В компенсацию» этому электронная версия «Этюдов…», которые изданы как 95-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», размещена на официальном сайте музея-заповедника и доступна всем для свободного чтения и скачивания.