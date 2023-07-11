Культура

«Районы, кварталы» от Кремля до Покровки: на сборную экскурсию приглашают псковичей

Жителей и гостей Пскова приглашают на сборную экскурсию по городу 15 июля в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В ходе нее у вас будет уникальная возможность пройти по нестандартному маршруту и открыть для себя интересные факты о древнем городе. Участники экскурсии прогуляются по исторической части Пскова от Кремля до Покровской башни, узнают, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуются 500-летними храмами. В программу включено посещение Троицкого собора!» - рассказали в музее.

Место встречи: Приказная палата Псковского кремля (улица Кремль, 4);

Стоимость: взрослые – 500 рублей, учащиеся – 400 рублей (купить билет онлайн можно по ссылке);

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.