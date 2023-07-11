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Выставка о знаменитом укротителе открылась в Псковском музее-заповеднике

14.07.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

В Псковском музее-заповеднике начала работу выставка, посвящённая творчеству первого русского укротителя, заслуженного артиста РСФСР Николая Гладильщикова. В выставочном пространстве представлены экспонаты из обширного фонда артиста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Посетители смогут увидеть один из его многочисленных сценических костюмов, напоминающий былинного богатыря; изделия из металла, с помощью которых Гладильщиков демонстрировал свою силу; рекламные листки и афиши, которые дают представление о географии выступлений артиста со своими питомцами. Также на выставке представлены почтовые карточки, именные конверты с изображением Гладильщикова и, конечно, книги о сложном и опасном искусстве укротителя диких зверей.

 

«Связи с родной землёй Николай Павлович не терял. Он неоднократно выступал в Пскове, а к 60-летию Леонида Алексеевича Творогова, филолога, краеведа, создателя древлехранилища Псковского музея, послал ему поздравительную телеграмму. Она также представлена в выставочном пространстве. Главная цель выставки – вспомнить и рассказать о талантливейшем человеке, мужественном укротителе, нашем земляке, патриоте Николае Павловиче Гладильщикове, – отметила старший научный сотрудник исторического отдела Елена Сухова.

Выставка работает по адресу: Главное здание Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7, фойе второго этажа). Вход свободный.

О Николе Павловиче Гладильщикове:

Первый русский укротитель Николай Павлович Гладильщиков родился в апреле 1895 года в г. Торопец Псковской губернии в семье состоятельного мещанина. Увлечение цирком у Николая зародилось в детстве. В дореволюционном Торопце на широкой площади раскинул свои шатры цирк Лапиадо. В то время русские атлеты, жонглеры и фокусники носили звучные иностранные псевдонимы. Увидев на борцовском ковре полуобнаженного человека, играющего тугими мускулами, шутя подбрасывающего высоко вверх бронзовую штангу и перекатывающего по могучим плечам двухпудовые гири, подросток «заболел» цирком. Он каждую свободную минуту, иногда прямо на улице, на ходу разминал мускулы рук и ног, каждый день несколько часов занимался с гирями и тугими резиновыми жгутами. Прорезал в спинке кровати специальные отверстия для фиксации тела и рано утром рывком поднимался с постели, тренируя мышцы брюшного пресса.

В детстве Николай любил заниматься спортом и смотреть выступления цирковых артистов. Повзрослев, он не потерял интерес к своим детским увлечениям, напротив, связал с ними свою жизнь.

«Спортом я увлекся под влиянием цирка, — сначала занимался гирями, а потом, после встречи с дядей Ваней Лебедевым в Петербурге, решил заняться борьбой. Я и до сих пор считаю, что дрессировщик обязан быть прекрасным спортсменом. Ведь нам приходится выдерживать большую нервную и физическую нагрузку — быть в постоянном напряжении, устанавливать во время работы тяжелый реквизит, а иногда и вступать в единоборство вышедшими из повиновения хищниками. Вот почему я считаю, что занятие спортом просто необходимо» (из воспоминаний Н. П. Гладильщикова).

В 27 лет он стал чемпионом страны в первенстве по греко-римской борьбе, а позже стал артистом. Причем решение выступать в цирке пришло абсолютно случайно. На одной из сельскохозяйственных выставок в Торопце у местного жителя сбежал медведь. Николай Гладильщиков поймал его и убедил хозяина не убивать косолапого, а отдать ему. С мишкой он агитировал призывников записываться в Красную армию (на тот момент он работал инструктором уездного военкомата) и делал это с завидным успехом: желающих служить в армии резко увеличилось.

Гладильщиков театрализует свои программы. Медведь у него протестует против «ноты Керзона», разоблачает поповщину, кулацкие пережитки. Работа дрессировщика из Торопца заинтересовала кинорежиссеров. Мишук и его хозяин становятся героями фильмов «Медвежья свадьба», «Сон телеграфиста», «Золотой запас», «Князь серебряный», «Северная любовь», научно-популярного фильма об опытах академика Павлова.

Поиски своего творческого пути приводят молодого укротителя в Москву, Божедомку к знаменитому Владимиру Дурову, и Гладильщиков решает соединить несоединимое. В его группе появляются львица Фатима, удав Крошка, крокодил Карлуша, белый медведь, гиены, волки, собаки, птицы (многие из них впоследствии погибли во время фашистской оккупации). Вся мировая практика циркового искусства не знала до Гладильщикова объединения столь разных хищников. В 1927 году в Орехово-Зуеве он в первый раз выходит с ними на арену. Это первая смешанная группа хищников в СССР: 6 львов, 4 бурых и 1 белый медведь, волк, 2 тигра, осёл, несколько петухов, галок и ворон. Впервые в истории были объединены домашние животные, хищники и птицы. Рабочие этого города дают новому аттракциону путевку в жизнь. И снова гастроли: Волга — Крым — Ленинград — Донбасс… Выступления перед моряками Балтики, перед героическими дальневосточниками…

Об интересном и увлекательном пути первого русского укротителя Николая Гладильщикова написаны книги. Его работа высоко оценена страной. В 1939 г. он награжден орденом Трудового Красного Знамени, ему присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

Оставил манеж Николай Павлович в 69 лет, в 1964 году, а умер в возрасте 85 лет. Но до последних дней он сохранял в душе радость жизни, наполненной любимой работой, друзьями, новыми встречами и знакомствами. Все, кто знал Гладильщикова, запомнили его как сильного и мужественного, доброго и открытого человека.

«Сейчас сравнительно легко начинать молодым дрессировщикам, а мне пришлось не только создавать в тяжелых условиях аттракцион, но и отвоевывать право работать под своей фамилией и в русском костюме. Были в тридцатые годы люди, которые хотели меня заставить выступать под иностранной фамилией в венгерке, да еще под модный фокстрот...» (из воспоминаний Н. П. Гладильщикова).

Теги: #Псковский музей #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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