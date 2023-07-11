Культура

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» открылся в Изборске. ФОТО

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» открылся в деревне Изборск Печорского района сегодня, 14 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этом году на фестивале «Исаборг» пройдут соревнования (среди участников фестиваля) в память об участнице клуба «Усадьба» Анне Быковой, умершей 10 лет назад.

Самым престижным конкурсом «Исаборга» из числа памятных соревнований станет конкурс ремесленных мастер-классов. Участники смогут проявить свои лучшие качества, показывая мастерство для зрителей. Те, в свою очередь, с 11:00 до 17:00 смогут проголосовать за лучший мастер-класс на точке «Ремесленный суд» в лагере организаторов.

Организаторами фестиваля «Исаборг» выступают Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», клуб исторической реконструкции «Усадьба» (Псков).

Фестиваль пройдёт на площадке Труворова городища. Вход на мероприятие свободный.