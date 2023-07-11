Культура

Опубликована программа празднования 1120-летия Пскова

Программу празднования 1120-летия Пскова опубликовал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Проекции фото на памятниках, карнавал на воде, битва талантов, вечер танцев… Афиша праздника объединила множество площадок и направлений: фольклор, классику и современность, искусство и спорт», - отметил он.

Концерты, фестивали и интерактивные программы пройдут с 21 по 23 июля. Основные праздничные локации - Финский парк, парк Строителей и Зеленый театр.

«Выбирайте мероприятия по душе, приходите и приводите с собой друзей!» - добавил глава Пскова.