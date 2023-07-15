Культура

О связи советского актера Николая Бадьева с Псковской областью рассказали музейщики

Псковский музей-заповедник продолжает серию публикаций, посвященных 79-ой годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в ходе Псковско-Островской наступательной операции. Сегодня музейщини рассказали Псковской Ленте Новостей о Николае Бадьеве, советском актере, участнике Великой Отечественной войны, чья боевая биография связана с Псковской землей.

Имя Николая Бадьева (1922–1993 гг.) незнакомо широкой зрительской аудитории. За свою жизнь он снялся в 13 художественных фильмах. Самый известный из них – «Белое солнце пустыни». В этой картине он сыграл смотрителя музея Лебедева.

Николай Бадьев родился в Петрограде. В 1938 году начал трудиться токарем на Путиловском заводе. 29 июня 1941 года добровольцем ушёл на фронт, воевал в составе 128-й стрелковой дивизии, был разведчиком, помощником командра взвода разведчиков.

Фото: пресс-служба псковского музея-заповедника

В начале июля 1941 года в течение девяти дней дивизия упорно обороняет Пушкинские Горы, где попадает в окружение, выходит из него и затем ведёт боевые действия в районе станции Сущево. В августе–сентябре 1941 года обороняет Лужский рубеж. Затем участвует в Синявинской наступательной операции. За время Великой Отечественной Бадьев семь раз был ранен. Коллега по театру, заслуженный артист Российской Федерации Иван Филоненко вспоминает, что на руках Николая Бадьева сохранились отметины от последнего, самого тяжелого случая. После этого серьезного увечья Бадьева эвакуировали в госпиталь в Свердловск. Именно с этим городом связана дальнейшая творческая биография артиста. Он 40 лет прослужил в Свердловском театре музыкальной комедии.

Николай Бадьев был награжден медалью «За отвагу», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны первой степени. В 1984 году Н.Ф. Бадьеву было присвоено звание «Народный артист РСФСР».