Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Купе-кроссовер Geely Tugella
реставраторы в застройщики
Муниципальная реформа три четверти пути
самое время для ремонта
Интересные места отдыха в Псковской области
университет профсоюзов
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа FAQ
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Линия Сталина
ПСБ траты с выгодой
 
 
 
ещё Культура 15.07.2023 20:042 Ирина Пегова побывала на экскурсии в Михайловском 18.07.2023 20:301 В областной библиотеке отпразднуют 30-летие со дня установки монумента «Ледовое побоище» 18.07.2023 20:200 О связи советского актера Николая Бадьева с Псковской областью рассказали музейщики 18.07.2023 19:500 Фотовыставку «По Пскову пешком» откроют в городской библиотеке 21 июля 18.07.2023 19:400 Арт-фестиваль «А лисички взяли спички 2.0» проходит под Изборском 18.07.2023 11:130 Театрализованная вечерняя экскурсия состоится в Псковском кремле
 
 
 
Самое популярное 12.07.2023 12:330 Ушла из жизни заместитель главного врача Псковской областной больницы 13.07.2023 10:442 Звезда сериала «Каменская» Лариса Маршалова умерла в возрасте 44 лет 11.07.2023 08:500 Лежащее на тротуаре тело обнаружили полицейские в Пскове. ФОТО 17.07.2023 16:1829 Перенести памятник Ленину с главной площади Пскова предложил Михаил Ведерников 13.07.2023 10:242 Псковичка перелетела через скамейку и справила нужду в палисаднике у магазина. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

О связи советского актера Николая Бадьева с Псковской областью рассказали музейщики

18.07.2023 20:20|ПсковКомментариев: 0

Псковский музей-заповедник продолжает серию публикаций, посвященных 79-ой годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков в ходе Псковско-Островской наступательной операции. Сегодня музейщини рассказали Псковской Ленте Новостей о Николае Бадьеве, советском актере, участнике Великой Отечественной войны, чья боевая биография связана с Псковской землей.

Имя Николая Бадьева (1922–1993 гг.) незнакомо широкой зрительской аудитории. За свою жизнь он снялся в 13 художественных фильмах. Самый известный из них – «Белое солнце пустыни». В этой картине он сыграл смотрителя музея Лебедева.

Николай Бадьев родился в Петрограде. В 1938 году начал трудиться токарем на Путиловском заводе. 29 июня 1941 года добровольцем ушёл на фронт, воевал в составе 128-й стрелковой дивизии, был разведчиком, помощником командра взвода разведчиков.

Фото: пресс-служба псковского музея-заповедника

В начале июля 1941 года в течение девяти дней дивизия упорно обороняет Пушкинские Горы, где попадает в окружение, выходит из него и затем ведёт боевые действия в районе станции Сущево. В августе–сентябре 1941 года обороняет Лужский рубеж. Затем участвует в Синявинской наступательной операции. За время Великой Отечественной Бадьев семь раз был ранен. Коллега по театру, заслуженный артист Российской Федерации Иван Филоненко вспоминает, что на руках Николая Бадьева сохранились отметины от последнего, самого тяжелого случая. После этого серьезного увечья Бадьева эвакуировали в госпиталь в Свердловск. Именно с этим городом связана дальнейшая творческая биография артиста. Он 40 лет прослужил в Свердловском театре музыкальной комедии.

Николай Бадьев был награжден медалью «За отвагу», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны первой степени. В 1984 году Н.Ф. Бадьеву было присвоено звание «Народный артист РСФСР».

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пойдете ли вы на мероприятия в рамках Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 105 человек
18.07.2023, 20:540 Младенца из Пскова с множественными пороками прооперируют в ближайшее время 18.07.2023, 20:500 Псковская область отстает от лидеров по Северо-Западу в исполнении нацпроектов 18.07.2023, 20:480 Подростка с сепсисом из Пскова доставили в Петербург на лечение 18.07.2023, 20:401 Асфальтовое покрытие обновили на двух железнодорожных переездах в Псковской области
18.07.2023, 20:301 В областной библиотеке отпразднуют 30-летие со дня установки монумента «Ледовое побоище» 18.07.2023, 20:200 О связи советского актера Николая Бадьева с Псковской областью рассказали музейщики 18.07.2023, 20:100 Единороссы определили кандидатов на выборы депутатов Собраний в восьми муниципальных округах 18.07.2023, 20:000 Более 800 тысяч россиян посетили Таиланд с начала 2023 года
18.07.2023, 19:500 Фотовыставку «По Пскову пешком» откроют в городской библиотеке 21 июля 18.07.2023, 19:450 Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2 18.07.2023, 19:400 Арт-фестиваль «А лисички взяли спички 2.0» проходит под Изборском 18.07.2023, 19:300 Наталья Федорова предоставила документы на участие в выборах главы Псковского района
18.07.2023, 19:200 Кто входит в группу риска по раку легких, рассказала онколог 18.07.2023, 19:120 Козырьки над балконами двух домов на Октябрьском проспекте в Великих Луках отремонтируют в сентябре 18.07.2023, 19:000 Псковский опыт по эффективному взаимодействию с предпринимателями отмечен на премии «Мой бизнес» 18.07.2023, 18:450 Свыше тысячи российских фермеров получили гранты на создание собственного агробизнеса
18.07.2023, 18:410 Площадку для пешеходного фонтана готовят в сквере имени 60-летия Октября в Пскове 18.07.2023, 18:270 Молодёжный турнир по настольному теннису пройдёт в Пскове 18.07.2023, 18:230 «Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах. ВИДЕО 18.07.2023, 18:150 Гели для душа и подушки подешевели в Псковской области
18.07.2023, 18:080 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 19 июля 18.07.2023, 18:000 Псковские профсоюзы встретились с коллегами из Калининграда 18.07.2023, 17:521 Свыше девяти тысячи детей отдохнули в псковских лагерях с начала лета 18.07.2023, 17:382 Борис Елкин о псковских фонтанах
18.07.2023, 17:280 Автобус и легковой автомобиль столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 18.07.2023, 17:250 Суд вынес приговор лесорубу, который случайно убил мужчину в Порховском районе 18.07.2023, 17:093 Реплика Константина Калиниченко: Ленин vs фонтан 18.07.2023, 17:041 Отдых на черноморском побережье России для псковичей вырос на 52%
18.07.2023, 17:021 Крыши в Госдуме и Совете Федерации не справились с московским ливнем 18.07.2023, 17:000 «Гайд-парк»: Владимир Кузь о парламентском часе, депутатских каникулах и выборах в Псковском районе. ВИДЕО 18.07.2023, 16:490 Печерянка заплатит полумиллионный штраф за ложное сообщение о теракте 18.07.2023, 16:440 Псковичи смогут принять участие во всероссийской олимпиаде по программированию
18.07.2023, 16:420 Человек и Почетный гражданин 18.07.2023, 16:410 Светлана Мельникова: Ничего страшного в переносе памятника Ленину в Пскове нет 18.07.2023, 16:363 Картофель и капуста взлетели в цене в Псковской области 18.07.2023, 16:190 Авиабомбу уничтожили в Псковской области
18.07.2023, 16:134 Николай Рассадин о переносе памятника Ленину: Я категорически против этого 18.07.2023, 16:070 «Кузница»: Детский летний отдых. Организация, доступность, безопасность. ВИДЕО 18.07.2023, 15:590 В России изменили предельный возраст пребывания в запасе 18.07.2023, 15:552 Ждать ли острой борьбы на выборах главы Псковского района, ответил Владимир Кузь
18.07.2023, 15:476 Фонтан в Пскове можно установить в стороне от памятника Ленину - историк 18.07.2023, 15:360 О контролируемом подрыве авиабомбы предупредили псковичей 18.07.2023, 15:311 «Новые люди» предложили отменить 52 бессмысленных штрафа 18.07.2023, 15:301 Вера Емельянова проинспектировала ремонт объектов здравоохранения и образования в Себежском районе
18.07.2023, 15:200 Минздрав разработал проект приказа по контролю препаратов для абортов 18.07.2023, 15:121 На краже сладостей попался мужчина в Пскове 18.07.2023, 15:021 Александр Борисов о переносе памятника Ленину: Нужно послушать мнения горожан 18.07.2023, 14:570 Псковский губернатор призвал председателей комитетов ежедневно контролировать работы по реализации напроектов
18.07.2023, 14:461 Ценовая понытика 18.07.2023, 14:412 Архитектор Владимир Шуляковский о переносе памятника Ленину: Эту тему сейчас лучше просто закрыть 18.07.2023, 14:231 «Гонки по вертикали»: прощание с Юрием Шматовым, памятник раздора и люди в белых халатах 18.07.2023, 14:220 Владимир Кузь: Парламентский час - это не порка
18.07.2023, 14:190 Улитку-ахатина заметили в центре Пскова 18.07.2023, 14:090 Роспотребнадзор выявил нарушения в 15 оздоровительных учреждениях Псковской области 18.07.2023, 13:516 Петр Алексеенко: Псковский обком КПРФ категорически не согласен с заявлением губернатора о переносе памятника Ленину 18.07.2023, 13:340 У шестерых детей в лагере «Зеркальный» выявили стафилококковую инфекцию
18.07.2023, 13:220 Более 900 семей в Псковской области получили доступ к высокоскоростному интернету 18.07.2023, 13:190 Экс-губернатор Михаил Кузнецов: Всю свою жизнь Юрий Шматов посвятил Псковской области 18.07.2023, 13:170 Псковские легкоатлеты стали обладателями трех медалей Кубка России 18.07.2023, 13:111 Праздник мороженого пройдет в рамках празднования Дня города Пскова
18.07.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о детском летнем отдыхе 18.07.2023, 13:040 Псковский район меняется в лучшую сторону – Владимир Кузь 18.07.2023, 12:580 Андрей Турчак: Юрий Шматов – патриарх псковской политики 18.07.2023, 12:510 Более трети опрошенных псковичей готовы уйти из офиса на завод
18.07.2023, 12:351 Псковское УФАС оштрафовало социальную сеть «ВКонтакте» 18.07.2023, 12:270 Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора 18.07.2023, 12:170 Производство продают в Пскове за 24 миллиона рублей 18.07.2023, 12:110 Минфин планирует увеличивать объем госдолга
18.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Владимиром Кузем 18.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 июля 18.07.2023, 12:000 Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10% 18.07.2023, 11:540 ЦУР Псковской области продолжает обучать специалистов работе в соцсетях
18.07.2023, 11:440 «Кузница»: Детский летний отдых. Организация, доступность, безопасность 18.07.2023, 11:432 Антон Минаков сдал документы в облизбирком для регистрации кандидатом на выборах губернатора 18.07.2023, 11:340 С погибшим в ходе спецоперации военнослужащим простились в Псковской области 18.07.2023, 11:241 Серебряную монету в память о Викторе Цое выпустит Центробанк
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru