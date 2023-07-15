Культура

В областной библиотеке отпразднуют 30-летие со дня установки монумента «Ледовое побоище»

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня установки Монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколиха, В состоится в библиотеке имени Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Начнется мероприятие 21 июля в 15:00 в актовом зале по адресу - Псков, Профсоюзная, 2, 1 этаж.

В мероприятии примут участие представители правительства Псковской области, Псковской епархии, деятели культуры и искусства региона, руководство и соучредители ЧУК «Музей Ледовое побоище. Самолва», представители музеев имени Александра Невского.

Участники встречи поделятся воспоминаниями по истории создания и установки монумента на горе Соколиха. Писатель, заместитель директора «Музей Ледовое побоище. Самолва», участник экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища Владимир Потресов расскажет о том, как возникла идея увековечения легендарного сражения и памяти Александра Невского, о своих встречах с авторами монумента Иосифом и Александром Козловскими.

Владислав Туманов (губернатор Псковской области в 1992-1996 годах) расскажет о большой работе, которая предшествовала торжественной церемонии открытия памятника 24 июля 1993 года.

Создатели музейно-галерейного пространства на даче И. Козловского (п. Пески) Мария Никонова и фотожурналист- документалист, поделятся опытом по восстановлению макета памятника Вячеслав Кочетков.

Будут представлены фрагменты фильмов «И бысть ту сеча зла» и «По следам забытой экспедиции».

В этот же день в библиотеке откроется выставка фотографий из личных архивов Владислава Туманова, Владимира Потресова, посвященная истории создания и открытия памятника на горе Соколиха.