Культура

Владимир Маяковский «во весь голос» прозвучит в «Михайловском» 23 июля

Спектакль «Во весь голос» к 130-летию Владимира Маяковского даст в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» театральная студия детского клуба «Кай» из Москвы. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, представление намечено на 23 июля, начнут его в 15.00. Местом действия в этот раз выбрано гулкое, с громогласным эхом фойе большого, театрально-концертного зала в музейном Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

В музее рассказали, что члены клуба «Кай» приезжают в псковские пушкинские места с 2007 года. Свои театральные опыты школьники впервые представили здесь в 2017 году. Литературный и драматический материал, к которому обращаются юные артисты и их наставники, завидно разнообразен, от детских сказок до лесковской «Блохи», шекспировского «Укрощения строптивой» и пушкинского «Анджело».

Спектакль «Славянское сказание» по мотивам русских народных сказок театр клуба «Кай» представил в Пушкинском заповеднике в 2022 году. Фото: Николай Алексеев, «Михайловское»

Свои работы «Кай» показывает на разных «сценах» в музее, чаще прочего выбирая столь любимый самодеятельными театральными коллективами «большой театр» — большой овин в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово.

Вход на спектакль «Во весь голос» — бесплатный, уточнили в «Михайловском».

Добавим, что профессиональные и самодеятельные труппы с работами, ориентированными на детскую и молодёжную аудиторию — частые гости Пушкинского заповедника. Так, например, вот уже несколько десятилетий ежегодно в музее гастролирует петербургский театр «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера; в репертуаре этого коллектива много постановок по классическим произведениям из школьной программы по литературе. Также именно в «Михайловском» в дни Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дни пушкинской поэзии и русской культуры) при поддержке администрации президента РФ вот уже два года подряд проходит финал «Школьной классики». Много детских спектаклей традиционно входят и в афишу открытого областного фестиваля любительских театров «Затея сельской остроты», который много лет проводили в музее-заповеднике силами Псковского областного центра народного творчества, и подобные примеры можно множить, констатировали в «Михайловском».