Культура

Фестиваль «Битва талантов» состоялся в Зеленом театре в Пскове. ФОТО

Фестиваль «Битва талантов» состоялся в Зеленом театре в Пскове 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

«Впервые в Зеленом театре активное участие в выборе победителей принимали зрители в онлайн-голосовании прямо во время шоу! Все номера были достойны победы, но, увы, всегда есть только один победитель в каждой из номинаций», - отметили организаторы.

Победителями стали:

лауреат в номинации вокал - Ансатасия Тихомирова,

лауреат в номинации спорт - студия «Акроденс»,

лауреат в номинации альтернатива - авторский показ Ирины Большаковой,

лауреат в номинации музыкант - гиатрист и музыкант Богдан Скородумов,

лауреат в номинации танец - ансамбль «Мозаика».

Также были вручены специальные призы фестиваля:

лауреат в номинации «Самая юная» - спортсменка Валерия Тимофеева,

лауреат в номинации «Лучшее шоу» - шоу «Баккара»,

специальный приз в номинации «танец» - Dance Family,

специальный приз в номинации «спорт» - Viki Sport.

Всем участникам были вручены призы и статус дипломанта фестиваля. Также все зрители смогли получить бесплатное мороженое от сервиса доставки «Еда в холода», призы от жилого комплекса «Семейный». В финале праздника выступила женский голос группы «Руки Вверх!» Лиза Роднянская.

Оргкомитет фестиваля поблагодарил всех участников, партнеров и зрителей за участие и поддержку.