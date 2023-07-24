Фестиваль «Битва талантов» состоялся в Зеленом театре в Пскове. ФОТО

Фестиваль «Битва талантов» состоялся в Зеленом театре в Пскове 21 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Татьяна Савраева
«Впервые в Зеленом театре активное участие в выборе победителей принимали зрители в онлайн-голосовании прямо во время шоу! Все номера были достойны победы, но, увы, всегда есть только один победитель в каждой из номинаций», - отметили организаторы.
Победителями стали:
Также были вручены специальные призы фестиваля:
Всем участникам были вручены призы и статус дипломанта фестиваля. Также все зрители смогли получить бесплатное мороженое от сервиса доставки «Еда в холода», призы от жилого комплекса «Семейный». В финале праздника выступила женский голос группы «Руки Вверх!» Лиза Роднянская.
Оргкомитет фестиваля поблагодарил всех участников, партнеров и зрителей за участие и поддержку.