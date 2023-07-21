Общество

«Беседка»: Специальные гости гала-шоу «Битва талантов». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 июля.

21 июля в Зеленом театре Пскова состоится гала-концерт участников проекта «Битва талантов». В состав жюри конкурса вошли шесть человек. Особенностью фестиваля в этом году стало то, что основным жюри конкурса будут зрители, которые в режиме онлайн выберут победителей во всех номинациях.

Какие сюрпризы подготовили организаторы в этом году? Об этом и многом другом рассказали женский голос группы «Руки вверх» Елизавета Роднянская и DJ Miss L.A.