Культура

Авторская программа «В каждой музыке – Бах!» пройдет в Печорах

Авторская концертная программа «В каждой музыке – Бах!» состоится 27 июля (четверг) в 15:00 в Музее истории города Печоры по адресу: Печоры, улица Международная, 6. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Среди многочисленных шедевров мирового музыкального наследия, пожалуй, нет фигуры, равной по масштабу гению Иоганна Себастьяна Баха. Автор более тысячи произведений, глубоко религиозный человек, уникальный мастер всех известных музыкальных жанров, стилей, форм... Все это Бах», – рассказали в музее.

В авторской программе прозвучат избранные части сюит для виолончели №3,5,6, а также английская сюита №4 и избранные части из французских сюит и клавирных сонат.

Исполнит музыку великого немецкого композитора лауреат международных конкурсов, художественный руководитель и солист камерного ансамбля «Кончертато» (ведущий творческий коллектив Москвы) Николай Егоров.