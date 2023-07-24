Культура

Учреждения и организации Псковской области могут принять участие в грантовом конкурсе

Заявочная кампания основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив стартовала 25 июля. Представить документы необходимо до 31 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Проекты принимаются по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе». Инициативы могут быть представлены в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Они должны быть направлены на поддержку, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и предприятия.

Итоги будут подведены не позднее конца декабря 2023 года. Реализация проектов-победителей предполагается с января 2024 года по июнь 2025 года. Узнать подробную информацию можно на официальном сайте конкурса: фондкультурныхинициатив.рф.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента Российской Федерации Владимира Путина. Проект всесторонне поддерживает проекты в области культуры, искусства, креативных и творческих индустрий.

За время работы Фонд подвел итоги восьми грантовых конкурсов. Уже поддержано около 5 тысяч творческих инициатив на общую сумму 15,5 млрд рублей.

Творческие инициативы реализуются на территории всех регионов России, в том числе и в Псковской области. Например, в начале 2023 году 6 проектов от региона стали победителями грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.