Культура

Около 200 человек посетили концерт «Музыкальной экспедиции» в Покровской башне

Около 200 человек посетили концерт, который состоялся в рамках проекта «Музыкальная экспедиция» 25 июля в Покровской башне в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Лауреаты престижных конкурсов и участники российских и европейских фестивалей Даниил Коган (скрипка), Андрей Усов (альт) и Борис Андрианов (виолончель) исполнили «Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха.

На музыкальном празднике присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, жители Пскова и Псковской области, а также гости региона. В импровизированном зале не оставалось ни одного свободного места, всего концерт посетили около 200 человек.

«Есть такое понятие – гений места. И то, что сегодня музыкальная экспедиция божьим промыслом проходит в Псковском музее-заповеднике, но не просто в музее, а в Покровской башне, которая является символом стойкости, героизма, мужества псковичей – это промыслительно. Мне кажется, что люди, пришедшие сегодня на концерт, получат впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь и потом будут вспоминаться в самые непростые моменты своей жизни. Это в полном смысле слова греет душу. Дай Бог, чтобы подобные вещи повторялись!» – отметила Светлана Мельникова.

«Музыкальная экспедиция» – это фестиваль-путешествие, который выводит музыку за пределы концертных залов и представляет аудитории мировую классику «в исторических декорациях». В Пскове площадкой для концерта стала самая мощная башня Пскова и одна из самых крупных башен в Европе – Покровская.

«Башня лучше любого концертного зала подходит для исполнения многих произведений, но в первую очередь той музыки, которую мы играли сегодня. Там замечательное звучание, хорошая атмосфера и правильная акустика. Я бы в этом месте организовал настоящий музыкальный фестиваль камерной музыки на целую неделю. Для меня это большое открытие! Сегодня мы сыграли "Гольдберг-вариации" Баха, произведение, которое является библией для музыкантов, 80 минут настоящей молитвы», – поделился впечатлениями виолончелист, арт-директор фестиваля «Музыкальная экспедиция» Борис Андриянов.

В музее отметили, что проведение концертов на площадках Псковского музея-заповедника стало возможно благодаря сотрудничеству с областной филармонией. Совсем скоро, 23 августа, во дворе Поганкиных палат пройдет последний летний концерт проекта «Галереи-Джаз». Это будет Zal Juglar Trio из Аргентины.