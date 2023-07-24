Культура

Старинное село Велье на картинах художников нового времени можно увидеть в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 26 июля, открывает для посетителей тематическую выставку «Историческое село Велье в изобразительном искусстве ХХ—XIX веков». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

Мария Лихая. Велье. (2011). Из фондов музея-заповедника

Этот выставочный проект подготовлен к 655-летию первого упоминания старинного села в Псковской летописи: «В лето 6876 (1368 год — ред.) рать Немецкая у Велья из Налесья была и с погонею билися; по грехом нашим бысть непособье Божие, много голов паде и добрых людей». Однако заселены эти места были значительно раньше. В ходе археологических исследований 1981—1983 годов на территории Велья и его окрестностей были найдены элементы лепной керамики, которые специалисты отнесли к концу I тысячелетия нашей эры.

Несколько столетий Велье было городом-крепостью, который входил в первую линию псковских оборонительных сооружений на границе с Ливонией и Литвой и защищал важные дороги на Псков, Новгород и Москву. «В XIV—XV веках, в период независимости Пскова, крепость ни разу не была сдана неприятелю», — подчеркнули в музее.

В XIX веке Велье было знаменито как большой торговый центр. Проездом здесь бывал Пушкин. В августе 1825 года ссыльный поэт посетил Велье, направляясь на встречу со своим лицейским товарищем, князем Александром Горчаковым в Лямоново, опочецкое имение А. Н. Пещурова, на тот момент предводителя дворянства Опочецкого уезда, а позднее — псковского губернского предводителя дворянства.

В музее особо отметили, что и по сей день в Велье сохранились древнее городище и остатки городского посада, усадьбы купцов Крестовских, Машневых, Болталовых. В 1987 году село, с его старой застройкой и памятниками истории, а также окружающий Велье ландшафт были объявлены охраняемой зоной, а с 1995 года по решению правительства РФ вошли в состав Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Александр Стройло. Велье. Чёрное озеро (1982). Из фондов музея-заповедника

Старинное Велье традиционно привлекает к себе внимание художников — как зрелых мастеров, так и начинающих живописцев и графиков, констатирую в «Михайловском». Сюда неоднократно приезжали на пленэры гости Пушкинского заповедника, в том числе и студенты знаменитой «Репинки» — Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской академии художеств.

В экспозицию «Историческое село Велье в изобразительном искусстве…» вошли 24 работы из фондов музея-заповедника «Михайловское» — 13 произведений живописи и 11 графических листов. Это картины и рисунки Владимира Ветрогонского, Леонида Гервица, Светланы Ивановой, Николая Лысака, Марии Лихой, Сергея Сиренко, Елены Машкариной, Юрия Петрушкина, Виктории Чехович. Представлены здесь и работы псковичей: Елены Кошевой, которая более десяти лет жила и работала в Велье, а также Александра Стройло — частого гостя Святогорья. Практически две трети из включённых в экспозицию видов Велья выполнены уже в XXI веке.

Новая выставка развёрнута в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что она будет доступна для посещения до конца текущего года.