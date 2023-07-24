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Культура

О Пскове-Антлантиде и швейцарских часах Пушкина: в Сети размещён новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

26.07.2023 19:18|ПсковКомментариев: 0

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» размещён новый, 96-й с начала реализации издательского проекта в 1996 году, выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На первой странице обложки нового сборника
 репродукция картины Сергея Шумакова «Пятницкие ворота» (2011).
Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, сборник «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века» включает в себя материалы XXVI Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко, проходивших в «Михайловском» под тем же названием в феврале текущего года и приуроченных к 120-летию со дня рождения легендарного хранителя псковского «Пушкинского уголка». 

В новую книгу включены без малого тридцать публикаций, подготовленных по итогам докладов и сообщений, сделанных на конференции в «Михайловском» исследователями культуры, музейными и педагогическими работками, другими специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Пскова, Пушкинских Гор, Опочки, а также из Заокского района Тульской области, где расположен Государственный музей-заповедника В.Д. Поленова, из подмосковных пушкинских Больших Вязём и из сельского поселения Бородинское Можайского района (также Московская область),  где находится Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник. «Многие из этих статей и заметок посвящены музейной, хранительской работе, творческому труду, судьбам выдающихся культурных деятелей во времена нелегких испытаний, исторических потрясений, которые грозили самому существованию нашего Отечества», — прокомментировал учёный секретарь «Михайловского» Эдуард Узенёв.

Сборник, обращённый, прежде всего, к профессионалам в области музейного, архивного и библиотечного дела, специалистам филологам, историкам и краеведам, будет, тем не менее, весьма и весьма интересен и самому широкому кругу читателей, — убеждены в Пушкинском Заповеднике. В книге можно найти неожиданные подробности из жизни самого Гейченко или, к примеру, художника Василия Звонцова, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами.

Особое внимание псковичей, все всякого сомнения, привлечёт замечательно живая и сердечно написанная заметка «Псков конца 1960–1970-х годов: памяти С.С. Гейченко». Речь в ней идёт о поистине золотых десятилетиях в истории города, когда здесь жили и работали представители подлинной культурной и художественной элиты страны — как приезжие, так и рождённые здесь Юрий Спегальский, Надежда Мандельштам, Евгений Маймин, Борис Скобельцын, Всеволод Смирнов, Леонид Творогов, отец Сергий Желудков, Николай Колиберский, проч., проч. Автор текста — знавшая этот круг не со стороны, а изнутри Екатерина Дмитриева, дочь Е.А. Маймина, одного из самых известных советских и российских литературоведов, автора  многих и многих монографий и книг: о Пушкине, о Льве Толстом, о Фете, о романтизме в русской литературе, об отечественной философской поэзии, об эстетике, об основах литературного анализа. Воспоминания Екатерины Евгеньевны о Надежде Мандельштам (с оговоркой «…сама я в те времена была совсем ещё маленькой девочкой») чрезвычайно любопытны и содержат множество эксклюзивных подробностей; есть здесь и обрывочные, но очень эмоциональные воспоминания ребёнка о визитах в Псков Варлама Шаламова или Льва Гумилёва. «Иногда Псков 1960–1970-х годов представляется мне этаким «гофмановским» пространством, готовым в каждую минуту предстать то самым что ни на есть обыкновенным городом, то поистине сказочной Атлантидой», — написала Екатерина Дмитриева.

По достоинству оценят псковичи и другой «псковский мемуар» — публикацию профессора ПсковГУ Илоны Мотеюнайте «С.С. Гейченко и псковская школа № 9».

Несомненно, читатели из так называемого «самого широкого круга» не без интереса прочтут заметку кандидата филологических наук Александра Дубровского (Санкт-Петербург, Пушкинский Дом), где на материале приписываемого Пушкину стихотворения «К Е***ву» сделана попытка вскрыть сами механизмы создания лже-пушкинских опусов. Есть в сборнике и «история странствий» швейцарских часов, которые в награду за стихи юный Александр в 1816 году получил от вдовствующей императрицы Марии Федоровны (публикация кандидата культурологии Елены Старинковой «Знаки исторических событий на предметах из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина», и многое-многое другое.

Бумажная версия объёмного, в 26 печатных листов, или в 388 страниц сборника свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» скромным «музейным» тиражом в 150 экземпляров. Однако по традиции электронная версия книги, увидевшей свет силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», размещена на официальном сайте учреждения и доступна всем для свободного чтения и скачивания.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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