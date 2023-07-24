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Культура

Театрализованную программу «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» покажут в Пскове

27.07.2023 11:53|ПсковКомментариев: 0

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится 29 июля в 19:00 в Псковском кремле. У жителей и гостей города будет уникальная возможность заступить в караул со стрельцами и узнать факты об устройстве псковской крепости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участники программы) в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню и закрытую башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого, рассказали в музее. 

Место встречи: Информационный центр музея (улица Кремль, 4); Стоимость: взрослые - 500 рублей с человека, учащиеся – 400 рублей с человека, в том числе по Пушкинской карте.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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