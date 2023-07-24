Культура

Выставку к 95-летию поэта Андрея Дементьева предлагают посмотреть псковичам

Псковичам предлагают посмотреть мультимедийную выставку «Андрей Дементьев – Отечество в стихах. К 95-летию поэта», которая была создана в рамках реализации международного проекта «Территория Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставочный проект приурочен к 95-летию поэта и рассказывает о жизни и творчестве Андрея Дементьева сквозь призму известных песен и музыкальных произведений: «Лебединая верность», «Аленушка», «Каскадеры», «Баллада о матери».

На выставке представлены фотографии из архива семьи, фотоизображения из хранилища РИА Новости, стихи, отрывки из автобиографической прозы, аудио- и видеоматериалы. Экспозиция подготовлена при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Российского фонда мира.

«Сама жизнь поэта является воодушевляющим примером служения российской культуре и признания со стороны миллионов зрителей и слушателей, законченным произведением, маяком для всех тех, кто ищет героя своего времени, но не может его найти. Путь и творчество Андрея Дементьева – убедительный пример того, как можно и необходимо прожить жизнь, не изменяя своим идеалам и любви к Родине вопреки давлению времени "победившего эгоизма"» – рассказали в музее.

На стихи поэта написаны песни, любимые многими людьми: «Лебединая верность», «Аленушка», «Каскадеры», «Баллада о матери», первыми исполнителями которых были такие звезды как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Евгений Мартынов, Валерий Леонтьев, «Земляне», и многие другие. Песни, не теряющие популярности и сейчас, звучащие в прочтении современных исполнителей – Ларисы Долиной, Зары, Марка Тишмана, Хора Турецкого, Оскара Абдразакова и других. Изданы более 80 поэтических сборников, а общий тираж его книг превысил миллион экземпляров.

«Как главный редактор «Юности», Дементьев в 80-е открывал новые таланты, давая им слово даже тогда, когда расходился с автором в творческом видении. Он возвращал в литературу забытые имена, печатал неудобных для власти или "неформатных" авторов», - заметили в музее.

В конце 1990-х он возглавил бюро РТР на Ближнем Востоке, затем вел телепрограмму «Народ хочет знать» и радиопрограмму «Виражи времени» на «Радио России». Сегодня начатые поэтом проекты продолжает его супруга, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анна Пугач-Дементьева, которая ведет авторскую программу «Виражи времени» на «Радио России», проводит конкурс молодых поэтов «Зеленый листок», курирует работу созданного Андреем Дементьевым «Дома поэзии» в Твери.

Полную выставку можно увидеть на сайте Псковского музея-заповедника.