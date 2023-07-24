Культура

Конференция в честь 210-летия городской библиотеки пройдет в Великих Луках

Межрегиональная конференция «Слово и дело: 210 лет Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского», посвященная юбилею учреждения и Году педагога и наставника в России, пройдет 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Конференция состоится в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Более подробно о предстоящем мероприятии и условиях участия в конференции читайте на сайте.

Прием заявок на участие продолжается, уточнили в Великолукском городском краеведческом обществе.