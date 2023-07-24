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Культура

«Первым впечатлением» от Михайловского поделились студенты-«репинцы»

29.07.2023 14:34|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли традиционную выставку «Первое впечатление» по итогам ежегодной практики студентов, завершивших первый курс Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Диана Лазарева. Колокола. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, экспозицию разместили в «зимнем саду» — в фойе большого театрально-концертного зала на втором этаже музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Выставка получилась интересной и достаточно большой — 77 графических листа от 11 молодых художников и 88 живописных работ от 30 авторов. Широкой зрительской аудитории представлены многочисленные пейзажи — запечатлённые при разной погоде и в разное время суток виды мемориальных усадеб «Михайловское», «Петровское», «Тригорское» и их окрестностей, «Пушкинской деревни» в Бугрово, Святогорского монастыря и даже Пскова. Однако, — подчеркнули в музее, — в экспозицию вошло и весьма впечатляющее число работ в таком сложном жанре, как портрет, а также интерьеры и несколько натюрмортов.

Петр Куленич. Виды у монастыря. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В музее отметили, что многие молодые художники впервые оказались в Псковской области, в Пушкиногорье. Студенты признаются, что проведённые здесь полтора месяца оставили множество самых ярких впечатлений. «Нашу "ссылку" в Пушкинские Горы солидно назвали практикой, но во всём остальном мы с Александром Сергеевичем были похожи, — не без юмора отмечает студентка графического факультета «Репинки» Виктория Зобнина. — Как и он, мы с предубеждением отправились сюда и провели первые дни в тревоге и тоске по шумной северной столице; как и он, мы восхитились и вдохновились красотой Пушкинских Гор. Как и он, мы не хотим теперь уезжать и надеемся вернуться в это замечательное место, где всё восстановлено по крупицам с большим, колоссальным трудом, где от необъятного простора земли и неба захватывает дух, где можно ходить босиком по тёплой и мягкой земле...».

Для большей части молодых художников это и первая встреча со зрителями, фактически — начало профессиональной выставочной деятельности, добавили в Пушкинском заповеднике. И уточнили, что практикой студентов факультета живописи в этом году руководили Андриан Берсенев, доцент кафедры живописи и композиции и Никита Цыцин, профессор кафедры рисунка, а занятиями будущих графиков —Александр Белов доцент кафедры живописи и композиции, и Владимир Романов, старший преподаватель кафедры рисунка.

Как планируется, отчетная выставка художественных работ студентов Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина «Первое впечатление» будет открыта для посетителей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» до 8 сентября.

Теги: #выставка #Пушкинские Горы #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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