Культура

Военный оркестр Северо-Западного округа Росгвардии выступил в Бресте

Военный оркестр Северо-Западного округа Росгвардии принял участие в международном параде оркестров «Брестская крепость», который состоялся в минувшие выходные в Бресте и открыл День города «Берестье 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сводный оркестр из 300 музыкантов сыграл для всех присутствующих «Брестскую фанфару» и гимн Белоруссии, ознаменовав тем самым официальное начало праздника.

Участниками парада стали ансамбль пограничной службы Республики Беларусь, образцово-показательный оркестр Брестской Краснознаменной пограничной группы, Брестский городской духовой оркестр и оркестр духовой и эстрадной музыки Пинского ГДК, Нижегородский губернский оркестр и оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка министерства обороны России.

На протяжении двух дней жители и гости города на разных площадках смогли насладиться плац-концертами, праздничным дефиле и выступлениями оркестровых коллективов, добавили в ведомстве.