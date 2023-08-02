Культура

Арт-экскурсию памяти Гейченко подготовил актёр из Петербурга

Свою новую поэтическую программу — арт-экскурсию «Домовому» представит в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» мастер художественного слова, актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов. Премьера состоится уже в предстоящие выходные, 5 и 6 августа — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Михаил Драгунов проводит экскурсию в парке Михайловского. Фото: Николай Алексеев, Пушкинский заповедник

Новая работа актёра, давнего друга и соратника музея-заповедника посвящена памяти С. С. Гейченко — легендарного музейщика, первого послевоенного директора и хранителя «Пушкинского Уголка», со дня рождения которого в нынешнем году исполнилось 120 лет. В основу сценария арт-экскурсии «Домовому» вошли стихотворения Пушкина. Их органично дополняют фрагменты из литературных произведений и эпистолярного наследия Гейченко.

Маршрут арт-экскурсии проходит по парку мемориальной усадьбы «Михайловское». О времени начала сеансов, на каждый из которых артист сможет пригласить не более сорока человек, о месте сбора группы и о других деталях поэтического путешествия можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что этим летом Михаил Драгунов уже создал и по несколько раз провёл две арт-экскурсии по Пушкинскому заповеднику. Это были программы «Я помню чудное мгновенье…» по парку Тригорского и «Под вашу сень, михайловские рощи…».