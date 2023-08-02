Культура

Две популярные фолк-группы выступят на фестивале «Железный град» в Изборске

Сразу две популярные фолк-группы выступят в этом году на фестивале военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Для гостей праздника выступит группа Spiritual Seasons, исполняющая кельтские и скандинавские мелодии в самобытных аранжировках. Коллектив знаком всем, кто интересуется фолк-сценой. Как рассказали в музее, группа существует уже более 15 лет и творит просто невероятную музыку: напевы аутентичной средневековой музыки в их композициях органично сочетаются со славянскими народными мотивами.

Еще один известный фолк-коллектив - вокально-инструментальная группа из Выборга DarkRiver. Музыканты порадуют гостей фестиваля аутентичной старинной музыкой. Коллектив не только играет с особой теплотой и умеет зарядить публику, но и отличается потрясающей атмосферностью, заметили в музее.

В учреждении напомнили, что основные площадки фестиваля будут располагаться на территории Изборской крепости. А в 16:30 на плато над Городищенским озером начнётся конный турнир!

Для зрителей вход на «Железный град» будет осуществляться по обычным музейным билетам.

Напомним, до фестиваля «Железный град» в Изборске можно будет добраться на автобусе.