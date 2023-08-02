Культура

Федеральный реестр сказок создадут в России

Федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния - сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел, традиций и обычаев - создадут в России. Постановление от 3 августа 2023 года №1277 о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры», - поясняется в опубликованном в воскресенье на сайте правительства сообщении.

Как отмечается, «создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния», пишет «Интерфакс».

Оператором реестра определено министерство культуры.

Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», который был принят в октябре 2022 года.