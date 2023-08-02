Культура

Десятые Философовские чтения состоялись в Бежаницком районе

Десятые Философовские чтения состоялись в Бежаницком районе. Конференция проходила в Бежаницкой центральной районной библиотеке имени А. П. Философовой (старинный дом купца Кудрова) и в сохранившемся родовом особняке в Усадищах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С приветственным словом выступила старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Мария Проценко.

Род Философовых насчитывает более чем 1000-летнюю историю и начинается со времен святого князя Владимира. Много ярких представителей этого рода внесли свой вклад в культуру и историю России. Изучение богатого архивного и музейного материала, а также дореволюционных публикаций об интереснейших личностях из рода Философовых, составлявших честь и славу нашего отечества в процессе его исторического развития, привело к изданию сборников материалов проходящих чтений, рассказали в музее.

Много сил и знаний к исследованию рода Философовых приложила сотрудник Псковского музея Римма Антипова. В 2004 году благодаря выигранному гранту Псковского областного комитета культуры («Возрождение малых городов и поселений») совместно с комитетом культуры Бежаницкой администрации при непосредственном участии Риммы Антиповой были подготовлены и проведены Первые международные Философовские чтения, материалы которых были изданы в соответствующем сборнике.

От руководства Псковского музея-заповедника директору музея информационно-культурного центра Философовых Светлане Никитиной были переданы приветственный адрес и альбом-каталог «Русское изобразительное искусство XVIII – начала XXI века. Из собрания Псковского музея-заповедника».