Культура

Более семи тысяч человек посетили фестиваль «Железный град» в Изборске

Более 7,2 тысячи человек посетили юбилейный 15-й фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который прошел в Изборске 5 августа. В этом году в фестивале приняли участие более 80 реконструкторов из разных уголков России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В ходе фестиваля зрители смогли познакомиться с повседневной жизнью предков в военном историческом лагере, расположенном в Изборской крепости, попробовать пострелять из лука, сфотографироваться в доспехах, продегустировать средневековые блюда и многое другое.

В атмосферу средневековья зрителям помогла погрузиться аутентичная старинная музыка, которая звучала и в Изборской крепости, и на плато над Городищенским озером. С концертной программой в этом году выступили уже успевшие полюбиться гостям «Железного града» фолк-группы Spiritual Seasons и DarkRiver.

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стал конный турнир, на котором храбрые рыцари и их прекрасные дамы продемонстрировали приемы с различными видами вооружения в конном строю, добавили в музее.