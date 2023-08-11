Культура

Музейная мастерская будет работать Псковском кремле 12 и 13 августа

Музейная мастерская Палат у Сокольей башни будет работать на территории Довмонтова города в Пскове 12 и 13 августа с 12:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Любой желающий сможет совместить прогулку по Псковскому кремлю с участием в мастер-классах по созданию игрушек из джута и ткачеству.

В субботу гости мастерской научатся делать своими руками «игрушки-стригушки» из джута. На выбор будет три варианта мастер-класса: конь-огонь, птица счастья и неразлучники. Для маленьких посетителей музея забавный конь, созданный своими руками, станет игрушкой-спутником в увлекательных путешествиях, а птица счастья украсит дом и сделает его уютным. Стоимость: 300 руб./чел., в том числе по Пушкинской карте.

В воскресенье посетителей ждет мастер-класс по ткачеству. Они познакомятся с историей и техниками этого ремесла, а также научатся пользоваться специальным инвентарем: деревянными бердами и дощечками. В результате мастер-класса участники получат сотканный на дощечках четырехрядный пояс. Стоимость: 200 руб./чел., в том числе по Пушкинской карте.

Место встречи: Довмонтов город Псковского кремля; телефон для справок: +78112331390 (добавить 1).