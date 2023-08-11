Ольга Любимова: Минкульт поддержит псковский проект «Музейные маршруты глазами детей»

Министерство культуры РФ поддержит представленный Анной Тимашовой из Псковской области на конкурс детских инициатив II Международного детского культурного форума проект – школу юных экскурсоводов «Музейные маршруты глазами детей». Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Ольги Любимовой
«Минкультуры России поддержит все четыре проекта финалистов конкурса детских инициатив II Международного детского культурного форума! С большим удовольствием приняла участие в финальном питчинге проектов. И была приятно удивлена презентациями финалистов. Их проекты интересны и актуальны, затрагивают важные сферы культуры. Было невозможно определить, какой из этих проектов самый лучший и важный. Поэтому приняла решение, что Минкультуры поддержит все четыре проекта», - отметила она.
Список проектов:
«Желаю успехов всем победителям!» - добавила Ольга Любимова.