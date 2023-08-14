Культура

Выставка «Путь к свету» откроется в Печорах

Выставка «Путь к свету» - русское Православие, храмы и монастыри в современном искусстве пройдет в Печорском районном центре культуры с 15 по 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

В экспозиции представлены более 50 произведений живописи и графики 25 профессиональных художников, выпускников МГАХИ имени В.И.Сурикова, учеников почетного члена Российской академии художеств Андрея Очнева. Участники являются членами Союза художников России, Московского Союза художников, Творческого Союза художников России.

Выставка приурочена к 550-летию Псково-Печерского монастыря и пройдет по адресу: улица Свободы, 29.