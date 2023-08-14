Культура

Выставка художника Галины Драчёвой откроется в Пскове

Выставка «Псков. Мечта о детстве» члена Союза художников России Галины Драчёвой откроется в Центральной городской библиотеке 18 августа в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Центральная городская библиотека

В экспозиции будет представлена живопись, графика в ретроспективе – с 1977-ого года по 2023-й, а также керамическая декоративная пластика и скульптура. Впервые за долгие годы Галина Драчева экспонирует свои ранние графические и живописные работы, в которых авангард и традиция соединены воедино.

«Керамика Галины Драчевой - это всегда многочисленные поиски и эксперименты, открытие новых декоративных возможностей древнейшего материала. Это образное начало, многоцветность, близость к народному творчеству, все, что так притягивает нас скромным очарованием подлинного искусства. Ее диковинные кувшины-птицы, таинственные звери, мифологические персонажи родились из легенд и сказок псковской земли, которая стала ее второй родиной», – рассказали работники библиотеки.

«Здесь воздух наполнен идеями - бери и делай!» - любит повторять иллюстратор псковского бытия Галина Драчёва.

Выставка продлится до 13 сентября.