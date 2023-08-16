Культура

100 лет исполнилось со дня рождения псковского писателя Игоря Григорьева

17 августа исполнилось 100 лет со дня рождения псковского поэта — Игоря Григорьева. С 2014 года Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России и Фонд памяти поэта ежегодно проводят международный конкурс поэзии имени Игоря Григорьева, а также посвященные ему чтения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной библиотеки имени В.Я. Курбатова.

Фото: Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова

Родился будущий поэт в деревне Ситовичи Порховского района 17 августа 1923 года, о чем написал в своей автобиографии «Все перемелется»: «Я родился 17 августа 1923 года на хуторе близ деревушки Ситовичи Порховского района Псковской области. От Ситовичей теперь осталась всего-навсего вековая липа, посаженная моим предком Григорием...».

Русский поэт и переводчик, создатель и первый председатель Псковского отделения Союза писателей Игорь Григорьев в годы Великой Отечественной войны руководил подпольем в Стругокрасненском районе, воевал в бригадной разведке 6-й Ленинградской партизанской бригады.

После войны работал промысловым охотником, геологом, строителем. В июне 1954 года окончил русское отделение филологического факультета Ленинградского университета. Первые стихи Игоря Григорьева датируются 1940 годом, но публиковаться начал значительно позже. В 1956 в газете «Псковская правда» были опубликованы три стихотворения Григорьева. С этого времени поэзия стала его основной профессией. Печатался в журналах «Звезда» и «Нева», в газетах и сборниках, много занимался переводами эстонских, белорусских, латышских, азербайджанских поэтов.

К первой своей книге стихотворений «Родимые дали» (1960) шел долго и трудно, но затем поэтические книги Григорьева выходили одна за другой: «Зори да версты», «Листовой» (обе — 1962), «Сердце и меч» (1965), «Горькие яблоки» (1966).

Умер поэт 16 января 1996 года в деревне Юкки Ленинградской области. Перед смертью Игорь Григорьев исповедался и причастился. Мать поэта умерла днём раньше. Над могилой поэта в деревне Юкки установлена часовня. В Пскове, на доме, в котором жил Игорь Григорьев (Рижский проспект, 57), установлена мемориальная доска.

Псковский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (научный сотрудник Андрей Шершеневич) подготовил тематическую выставку, посвященную жизни и творчеству Игоря Григорьева из экспонатов, собранных ранее, а также подготовленных Еленой Мильчаковой (супругой отца Григория Григорьева) и её сестрой Натальей Шелевой и переданных в этом году в дар музею.

Псковское региональное отделение Союза писателей России тоже отметило юбилей специальным мероприятием.