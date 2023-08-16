Опубликована программа фестиваля дикой природы «РосянкаFEST»

V фестиваль дикой природы «РосянкаFEST» в парке Усадище в Бежаницах рядом с музеем Философовых 19 августа. Организаторы планируют провести ярмарки, экскурсию на болото, мастер-классы, игровые программы для детей и концерт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.
Фото: пресс-служба Полистовского заповедника
Гостей мероприятия ждут:
- торговая и ремесленная ярмарки, различные мастер-классы, экоплощадка и заповедная фотовыставка.
- Экскурсии на болото «Озерки». Участники экскурсий узнают, как появились болота, не выходя за пределы поселка найдут небольшой участок верхового болота, сформировавшийся на месте озерца, рассмотрят там разную болотную растительность, в том числе и знаменитую росянку.
- Выступления Дедовичского районного центра культуры, с участием духового оркестра военной части Острова.
- Посещение мобильного планетария.
- Фольклорный ансамбль «Вольница» из деревни Махново Бежаницкого района.
- Дефиле авторских костюмов, вдохновленных эко- и этно-стилем от мастерской одежды «Lubo-Dorogo manufacture».
- Рассказы о льняных традициях на Псковщине от авторского музея «Льняная губерния».
- Спектакль народного театра Бежаницкого районного центра культуры «Про непослушного Иванушку».
- Концертная программа духового оркестра военной части Острова.
Также на протяжении всего дня гости фестиваля смогут посетить музей.