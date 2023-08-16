Культура

Опубликована программа фестиваля дикой природы «РосянкаFEST»

V фестиваль дикой природы «РосянкаFEST» в парке Усадище в Бежаницах рядом с музеем Философовых 19 августа. Организаторы планируют провести ярмарки, экскурсию на болото, мастер-классы, игровые программы для детей и концерт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника

Гостей мероприятия ждут:

торговая и ремесленная ярмарки, различные мастер-классы, экоплощадка и заповедная фотовыставка.

Экскурсии на болото «Озерки». Участники экскурсий узнают, как появились болота, не выходя за пределы поселка найдут небольшой участок верхового болота, сформировавшийся на месте озерца, рассмотрят там разную болотную растительность, в том числе и знаменитую росянку.

Выступления Дедовичского районного центра культуры, с участием духового оркестра военной части Острова.

Посещение мобильного планетария.

Фольклорный ансамбль «Вольница» из деревни Махново Бежаницкого района.

Дефиле авторских костюмов, вдохновленных эко- и этно-стилем от мастерской одежды «Lubo-Dorogo manufacture».

Рассказы о льняных традициях на Псковщине от авторского музея «Льняная губерния».

Спектакль народного театра Бежаницкого районного центра культуры «Про непослушного Иванушку».

Концертная программа духового оркестра военной части Острова.

Также на протяжении всего дня гости фестиваля смогут посетить музей.