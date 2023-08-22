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Культура

Псковичей приглашают на очередные Александро-Невские беседы

22.08.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Очередные Александро-Невские беседы пройдут в воинском храме святого Александра Невского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Тема беседы - из цикла «Советские "полководческие" ордена в коллекции Псковского музея-заповедника и боевой путь их владельцев».

Лектором выступит старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского. Начало в 18:00.

Справки по телефону: (8112)72-14-41

Теги: #александр невский
Источник: Псковская Лента Новостей
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