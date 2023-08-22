Культура

«Союзмультфильм» получит 20 млн рублей за незаконное использование телеканалом «Пингвиненка Лоло»

Суд взыскал свыше 20 млн рублей в пользу киностудии «Союзмультфильм» за незаконное использование телеканалом наименования Пингвиненка Лоло из одноименной трилогии мультфильмов, сообщила пресс-служба киностудии во вторник.

«Арбитражный суд Псковской области взыскал 20 800 000 рублей с ООО "Теледистрибуция" в пользу киностудии "Союзмультфильм" в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Поводом для разбирательства послужил факт незаконного использования наименования "Пингвин ЛоЛо" принадлежащим компании-ответчику одноименным телеканалом», - говорится в сообщении.

Как уточнила руководитель юридического департамента «Союзмультфильма» Наталья Сигачева, суд признал факт незаконного использования наименования в период с сентября 2017 года по июль 2020 года. Она также подчеркнула, что киностудия всегда открыта к обсуждению возможностей сотрудничества с представителями бизнеса разного масштаба, пишет «Интерфакс».

«Приключения пингвинёнка Лоло» - мультипликационная трилогия, выпущенная в 1986-1987 годах совместно советскими студиями «Союзмультфильм» и «Совинфильм» и японскими компаниями «Лайфвок Корпорейшн» и «Аист Корпорейшн». Фильм рассказывает о приключениях двух пингвинов Адели - мальчика Лоло и девочки Пепе.