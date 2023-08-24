Культура

День знаний пройдет в Псковском музее-заповеднике

Музейщики приглашают организованные школьные группы принять участие в акции «В музей за знаниями», которая пройдет на площадках Псковского музея-заповедника 1 сентября. Об этом Псковской Ленте сообщили в музее.

Афиша: Псковский музей-заповедник

«Юных посетителей ждут увлекательные интерактивные программы, познавательные экскурсии и полезные мастер-классы. Не упустите возможность провести этот день ярко, чтобы зарядиться энергией на весь предстоящий учебный год», – рассказали музейщики.

Гостей ожидают:

Программа «В гости к псковскому купцу» во Дворе Постникова

Участники программы познакомятся с расположением Двора купцов Постниковых, прогуляются по этажам каменного здания и узнают об архитектурных особенностях купеческих палат.

Телефоны для записи: +78112292260.

Экскурсия «Башня, стерегущая город» в Варлаамовской башне

Участники программы посетят одну из самых больших башен псковской крепости и узнают интересные подробности из ее истории.

Телефоны для записи: +78112292260.

Программы «Во что играли наши предки» и «Как учили в старину» в Псковском кремле

Первая программа познакомит школьников с настольными играми, которые были популярны еще во времена княгини Ольги. Ребята также сыграют в «Мельницу» и «Тавлеи». В ходе второй программы псковский подьячий проведет «уроки» арифметики, чистописания и родного языка, используя гусиные перья и чернила.

Телефон для записи: +78112724574.

Мастер-классы «Игрушки-стригушки» и «Письмо в стиле 19 века» в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни

В мастерской ребята научатся делать своими руками «игрушки-стригушки» из джута. На выбор будет три варианта мастер-класса: конь-огонь, птица счастья и неразлучники. Также под руководством музейных мастеров участники смогут написать письмо пером и чернилами, как в 19 веке.

Телефон для записи: +78112331390

Экскурсия «Дом, который построил Поганкин»

Авторская экскурсия-приключение предлагает окунуться в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей.

Телефон для записи: +78112663311.