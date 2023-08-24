Культура

Изборский музей-заповедник присоединился к «Экскурсионному флешмобу»

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» присоединился к «Экскурсионному флешмобу», который пройдет 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

В рамках всероссийской акции сотрудники музея проведут для псковичей бесплатную экскурсию «Крепость на горе Жеравьей».

Гостям расскажут об Изборской крепости XIV века, являющейся древнейшим памятником оборонного зодчества Руси и знаменующей собой определенный этап в развитии военной архитектуры. Они смогут узнать, какую роль играл Изборск в защите Cеверо-Западных рубежей Русского государства, что за события происходили у стен крепости и какие тайны и легенды хранят крепостные стены и башни.

Экскурсия начнется 26 августа в 12:00. Сбор группы возле усадьбы купца Анисимова (улица Печорская, 41б).