Культура

Выставка книг «На страже веры и Отечества» открылась в Пскове

Выставка книг «На страже веры и Отечества» к 550-летию упоминания в летописи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и православному празднику - Успению Богородицы, который отмечают 28 августа, открылась в Центральной городской библиотеке города Пскова.

Фото: Центральная городская библиотека города Пскова

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, пещерная Успенская церковь была освящена в 1473 году. Этот год считается датой основания Псково-Печерского монастыря.

Как отмечают историки, Свято-Успенский Псково-Печерский дал жизнь целому городу. Обитель отстояла право на существование в водовороте грозных событий истории.

На выставке представлены издании о славной истории монастыря и его действующих лицах – первом игумене монастыря Корнилии, дьяке Мисюре-Мунехине, архимандрите Алипии, спасителе монастыря и других. А также книги об архитектурных особенностях святынь и древностей монастыря.