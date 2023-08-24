Культура

День российского кино отмечается 27 августа

27 августа отечественные кинематографисты отмечают профессиональный праздник – День Российского кино. В этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения.

Праздник был учреждён в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Отмечается ежегодно 27 августа, праздник не смещается.

Напомним, Псковскую область нередко называют «территорией кино». В регионе снимались многие известные фильмы, в том числе «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского, одна из самых кассовых кинолент России «Холоп», картина «Свои» Дмитрия Месхиева и другие.

В последние годы в Псковской области проходит международный кинофестиваль «Западные ворота».