Культура

Понедельник станет выходным в музее-усадьбе народа сето

Понедельник станет выходным в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района с 1 сентября. В остальные дни музей будет работать с 10:00 до 17:00, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово — единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру. Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Усадьба сформировалась в конце XIX — начале XX века.

Здесь можно увидеть конную льномялку, уникальные «боговы полотенца», узнать, кто такой Пеко и многое другое. Хозяйка усадьбы познакомит гостей с бытом и обычаями своего народа, споет песню «леело», покажет национальные костюмы.