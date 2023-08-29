Культура

Более 400 пушкиногорских школьников встретили новый учебный год в «Михайловском»

Пушкиногорские школьники по многолетней традиции встретили новый учебный год в Пушкинском заповеднике. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в этом году участниками программы «День знаний с А. С. Пушкиным» стали 402 ученика поселковой средней образовательной школы имени Пушкина и 42 воспитанника санаторной школы-интерната.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

10- и 11-классники сегодня навестили музеи-усадьбы «Михайловское» и «Тригорское». Для воспитанников 8-х и 9-х классов музей организовал культурно-просветительную программу, посвященную 120-летию С.С. Гейченко. Методист по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежда Шабловская рассказала ребятам много нового для них — как о самом хранителе, человеке-легенде, так и, например, о новом памятнике «Музейщикам Пушкиногорья», который этим летом появился перед зданием Научно-культурного центра «Михайловского» — на площади, которая с недавних пор носит название «Площадь Музейщиков».

В заключение этой программы дети и взрослые посмотрели музейный фильм «В разны годы», в котором воспоминаниями о легендарном хранителе псковского «Пушкинского уголка» делится известный писатель, публицист, литературный критик Валентин Курбатов. Авторы этой работы — сотрудники музея-заповедника Николай Алексеев и Денис Виноградов.

Для семиклассников сотрудники Пушкинского заповедника организовали ряд экскурсий по выставкам, развёрнутым в Научно-культурном центре музея: «Первое впечатление», «Дорога к Пушкину», «А у нас в Михайловском. К 120-летию С. С. Гейченко». Ребята, которые в этом году перешли в 6 класс, побывали на программе, посвященной 655-летию старинного купеческого села Велья: посетили выставку «Историческое село Велье в изобразительном искусстве XX—XXI веков» и посмотрели фильм об этом невеликом по размеру, но таком исторически богатом уголке Пушкиногорья. А ученики начальной школы — воспитанники санаторной школы-интерната — очень интересно провели первый школьный день на экскурсии в «Пушкинской деревне».

Напомним, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» давно и плодотворно сотрудничает с местными школами. Дети и их учителя принимают самое активное участие в жизни учреждения: регулярно бывают на новых выставках и на творческих встречах, концертах, спектаклях, работают в заповеднике как доброхоты.