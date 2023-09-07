Культура

«Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» пройдет в Пскове 9 сентября

Театрализованная программа «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» состоится в Псковском кремле 9 сентября в 18:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, у жителей и гостей города будет возможность заступить в караул со стрельцами и узнать факты об устройстве псковской крепости.

фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII в., «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаенные уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участники программы) в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую башню и башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого.

Место встречи: Информационный центр музея (улица Кремль, 4); оплата билета возможна по Пушкинской карте. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.