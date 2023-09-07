Культура

Реставраторы начали исследовать Мальской монастырь

Архитекторы-реставраторы приступили к комплексным научным исследованиям архитектуры Мальского Спасо-Рождественского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение»

История возникновения обители относится к 1471 году. Объект культурного наследия федерального значения расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря между городом Печоры и деревней Изборск близ деревни Малы.

Первый известный пустынножитель Онуфрий скончался в местной пустыни 12(25) июня 1492 года. К середине XVI века в монастыре уже имелось две церкви и проживало 12 монахов. Местные прихожане состояли из русских и сето.

Монастырь неоднократно подвергался нападениям ливонцев, был сожжен войском Стефана Батория. С 1919 по 1940 оказался в составе Эстонии. В состав Советского Союза территория вошла в январе 1945 года.

В 2000 году монастырь получил статус Спасо-Онуфриева скита Псково-Печерского монастыря.