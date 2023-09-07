Культура

Музей-заповедник «Михайловское» примет участие в фестивале «Еду в Симбирск… А.С. Пушкин»

Государственный музей-заповедник «Михайловское» принимает участие в первом фестивале «Еду в Симбирск… А.С. Пушкин», который организован и проводится в Ульяновской области в конце этой недели, с 8 по 10 сентября.

Симбирская зарисовка из дорожных тетрадей Пушкина. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Как рассказали Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, новый фестиваль, как одно из ключевых событий, включён в программу празднования 375-летия Ульяновска (Симбирска) и приурочен к 190-летию визита Александра Пушкина в эти края. Главной его площадкой станет территория литературного музея «Дом Языковых», на базе которого вот уже несколько лет, с 2019 года, активно работает виртуальное представительство Государственного музея-заповедника в Ульяновской области.

В рамках фестиваля ожидается около тридцати событий разного формата: лекции, мастер-классы, тематические экскурсии и кинопоказы фильмов о Пушкине, несколько выставочных проектов; местные академические, фольклорные и театральные коллективы представят публике ряд концертных программ. Среди запланированного на завтра, 8 сентября, значится и выступление одного из самых интересных экскурсоводов «Михайловского», хранителя некрополя Ганнибалов и Пушкиных Андрея Васильева, причём трансляция этого выступления с лекционной площадки запланирована сразу на несколько учреждений культуры Ульяновской области. Тему для разговора со своими ульяновскими слушателями Андрей Васильев сформулировал так: «Святогорский монастырь после Пушкина».