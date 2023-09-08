Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Псковские партизаны
Богатство «Голубых озер»
самое время для ремонта
исторический фестиваль в Выбутах
как не впасть в уныние осенью
Господин Рейтингомер
распродажа стройматериалов
Снова в школу. ЛОНГРИД
о роли педагогов
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Кружки и секции в Пскове
профсоюзы власть, работодатели
изменяя лик родной земли
псковская осетинка
Новое в Пскове
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Культура 08.09.2023 17:140 Чай с тмином. Как живут современные сето, и какие традиции малочисленного народа сохранились лучше всего 08.09.2023 18:040 Георгий Василевич принял участие в «пасьянсе» для тверских школьников и студентов 08.09.2023 18:000 Старинные предметы письма представят в Изборске 08.09.2023 17:140 Чай с тмином. Как живут современные сето, и какие традиции малочисленного народа сохранились лучше всего 08.09.2023 16:420 Церковь Николы со Усохи в Пскове отреставрируют по эскизам Спегальского 08.09.2023 13:090 Вещи эпохи композитора Римского-Корсакова подарили музею-усадьбе «Любенск»
 
 
 
Самое популярное 03.09.2023 17:152 Попытку незаконного использования беспилотников пресекли в Псковской области 01.09.2023 00:100 Неопознанный объект нейтрализовали в небе над Псковом в районе Крестов 02.09.2023 14:5012 Валерий Гарбузов об утраченных иллюзиях уходящей эпохи 01.09.2023 14:330 В аэропорту Пскова стреляли по пытавшемуся снять последствия атаки ВСУ квадрокоптеру 01.09.2023 10:520 Силовики задержали сбежавшего со службы в Пскове военного
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Георгий Василевич принял участие в «пасьянсе» для тверских школьников и студентов

08.09.2023 18:04|ПсковКомментариев: 0

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в необычной «лекции-пасьянсе» для школьников города Торжка.


Здесь и далее фото телеканала «MATRIX», город Торжок.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта необычная акция была одним из пунктов просветительско- выставочной программы, которую в рамках празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина организовало Министерство культуры Российской Федерации совместно с Всероссийским историко-этнографическим музеем в Тверской области. Старшеклассники и студенты вузов и колледжей региона собрались в Гостинице Пожарских, упоминание о которой, кстати, находим в стихотворении Пушкина, написанном в Михайловском и адресованном приятелю поэта, известному библиофилу С.А. Соболевскому: «На досуге отобедай / У Пожарского в Торжке».

В музее пояснили, что лекция-пасьянс — необычный игровой формат нелинейного рассказа по выбранной теме, в нашем случае — разговор о Пушкине, разных гранях его творчества, его мыслях и идеалах. Информация разбита на «карты», которые, как в настоящем пасьянсе, тасуют и раскладывают, по фрагментам раскрывая тему лекции. Задача выступающих — сделать повествование логичным, выстроить интересные переходы к своей части рассказа, что для опытного спикера не так уж и сложно, но безусловно увлекательно. Слушатели при этом также оказываются «в игре» — они вытаскивают карты, задают вопросы.

 

На встрече в Торжке в «пушкинском пасьянсе», помимо Георгия Василевича приняли участие директор Государственного музея истории Российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, хранитель фонда Анимации Государственного центрального музея кино Ольга Шин, российский писатель, журналист и историк Александр Васькин; с приветственным словом к молодым людям и их наставникам обратилась директор Департамента музеев и внешних связей МК РФ Елена Харламова.

Напомним, что, согласно указу президента Российской Федерации, предстоящий юбилей великого поэта широко отмечается на общенациональном уровне. К знаменательной дате запланирован ряд крупных межмузейных выставочных проектов, театральных постановок по произведениям А.С. Пушкина, предусмотрена обширная программа научных мероприятий. Оргкомитет празднования возглавляет председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Многие пункты из этой программы будет претворены в жизнь силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» или с его участием.

Теги: #лекция #музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Примете ли участие в голосовании на выборах 8-10 сентября?
В опросе приняло участие 288 человек
08.09.2023, 18:450 Россельхознадзор досмотрел почти 70 тысяч тонн подкарантинной продукции в Псковской области 08.09.2023, 18:270 Наталья Никифорова: Кому отдашь свой голос, с того и можно спрашивать 08.09.2023, 18:150 РЖД возобновили продажи билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток 08.09.2023, 18:040 Георгий Василевич принял участие в «пасьянсе» для тверских школьников и студентов
08.09.2023, 18:000 Старинные предметы письма представят в Изборске 08.09.2023, 17:500 Дмитрий Быстров принял участие в голосовании на выборах губернатора Псковской области 08.09.2023, 17:490 Пандус вблизи перекрестка улиц Юбилейной и Коммунальной обновили в Пскове 08.09.2023, 17:480 Врачи Островской межрайонной больницы проголосовали через ДЭГ
08.09.2023, 17:430 Псковичей приглашают поддержать Печоры в голосовании за новую столицу «Серебряного ожерелья» 08.09.2023, 17:320 Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов 08.09.2023, 17:240 Анастасия Повторейко: Мы голосуем за людей, которым доверяем свое будущее 08.09.2023, 17:140 Чай с тмином. Как живут современные сето, и какие традиции малочисленного народа сохранились лучше всего
08.09.2023, 17:070 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре. ВИДЕО 08.09.2023, 17:040 Алеся Михачева: Цифровые технологии позволяют избирателям голосовать из любого места 08.09.2023, 16:520 Как реагировать на регулировщика, рассказывают в Детском парке Пскова 08.09.2023, 16:490 Двухлетнего псковича с раздробленной в мясорубке кистью перевели из реанимации
08.09.2023, 16:450 Марина Борисенкова: Людям с инвалидностью удобнее голосовать через ДЭГ 08.09.2023, 16:420 Церковь Николы со Усохи в Пскове отреставрируют по эскизам Спегальского 08.09.2023, 16:340 Музыка звучит на Октябрьском проспекте в Пскове в день выборов 08.09.2023, 16:260 Навигацию танкеров-газовозов в Арктике поможет организовать МегаФон
08.09.2023, 16:221 Наталья Горбачёва о ДЭГ: Это интересно, просто и удобно 08.09.2023, 16:100 Открытие ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2023, 15:580 Стала известна явка на муниципальных выборах в Псковской области на 15:00 08.09.2023, 15:520 Псковичи голосуют активнее великолучан на выборах губернатора
08.09.2023, 15:460 Дмитрий Месхиев: Великолукский театр начал делать интересные постановки 08.09.2023, 15:443 Княгиня Ольга агитирует за ДЭГ в Пскове. ВИДЕО 08.09.2023, 15:400 Явка на выборах главы Псковского района превысила 4% 08.09.2023, 15:380 Псковичам предлагают принять участие в конкурсе «Семья России»
08.09.2023, 15:370 Сети газораспределения ввели в эксплуатацию в деревне Пыталовские Хутора 08.09.2023, 15:340 Явка на выборах губернатора Псковской области на 15:00 8 сентября приблизилась к 7% 08.09.2023, 15:240 Спектакль по матной белорусской пьесе репетируют в псковском театре 08.09.2023, 15:200 Николай Козловский: Участие в голосовании – это гражданский долг каждого человека
08.09.2023, 15:080 «Что-то среднее между подберезовиками и подосиновиками»: необычные грибы нашли в Пскове 08.09.2023, 15:010 Фестиваль по китайской драматургии организуют в Пскове в декабре 08.09.2023, 14:590 Александр Борисов: Будущее - за дистанционным электронным голосованием 08.09.2023, 14:490 Штраф заплатит пскович за кражу бензопилы и триммера
08.09.2023, 14:420 Членов избирательных комиссий на выездном голосовании встречают в особой атмосфере. ФОТО 08.09.2023, 14:310 Александр Гончаренко проголосовал на выборах губернатора онлайн и перечислил преимущества ДЭГ 08.09.2023, 14:250 Дмитрий Месхиев: До 40% зрителей Псковского драмтеатра — туристы 08.09.2023, 14:230 В Псковской области пройдет неделя приёмов по вопросам правовой поддержки
08.09.2023, 14:150 Псково-Печерскую икону Богоматери «Умиление» чтят православные 8 сентября 08.09.2023, 14:080 Богато украшенное помещение продают в Пскове за 15,5 миллионов рублей 08.09.2023, 14:030 Алексей Севастьянов: Участие в выборах определяет завтрашний день 08.09.2023, 14:030 Доля интернет-торговли в России достигла 12%
08.09.2023, 14:020 Борис Елкин проголосовал с помощью ДЭГ по пути на обед 08.09.2023, 13:570 Глава ЦИК РФ сообщила о блокировании пяти тысяч атак на ресурсы онлайн-голосования на выборах 08.09.2023, 13:540 Спектакль по романсам готовятся сыграть в буфете Псковского драмтеатра 08.09.2023, 13:490 Спрос на ипотеку в Псковской области вырос в полтора раза
08.09.2023, 13:470 Участникам интенсивов «Школы 21» в Новгороде предоставят бесплатное общежитие 08.09.2023, 13:350 Дмитрий Месхиев назвал своих фаворитов ХХХ Пушкинского театрального фестиваля 08.09.2023, 13:330 «Хайпожоры»: Атака дронов, казус Гарбузова, рекламный дедлайн и рекорды ДЭГ. ВИДЕО 08.09.2023, 13:220 Аппарат для снятия боли в спине закупили в псковскую областную больницу
08.09.2023, 13:150 Дмитрий Месхиев: Вся театральная «движуха» сейчас в провинции 08.09.2023, 13:090 Вещи эпохи композитора Римского-Корсакова подарили музею-усадьбе «Любенск» 08.09.2023, 13:062 Дед Мороз со Снегурочкой пришли на избирательный участок в Пскове 08.09.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым
08.09.2023, 13:010 Более 700 жителей Псковской области получили путевки на санаторно-курортное лечение 08.09.2023, 12:501 50% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области 08.09.2023, 12:500 Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву 08.09.2023, 12:410 Явка на выборах псковского губернатора на 12:00 8 сентября составила менее 4%
08.09.2023, 12:400 Юрий Сорокин о ДЭГ: Процесс занял не больше минуты 08.09.2023, 12:380 Эрмитаж передал на хранение в Александро-Невскую лавру саркофаг для мощей святого 08.09.2023, 12:360 До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 сентября 08.09.2023, 12:310 Антон Минаков: Обязательно приходите на избирательные участки
08.09.2023, 12:290 Центробанк выпустил в обращение золотую 50-рублевую монету «Георгий Победоносец» 08.09.2023, 12:222 Владимир Кузь: Проголосовал в 8:01 из дома, за чашечкой кофе 08.09.2023, 12:170 Более 350 километров распределительных сетей построили в Псковской области в рамках догазификации 08.09.2023, 12:100 Топ советов, как не впасть в уныние осенью. ЛОНГРИД
08.09.2023, 12:080 Депутаты Псковской городской Думы голосуют на выборах губернатора 08.09.2023, 12:060 Обладательница титула «Миссис Псков 2022» приняла участие в титульной фотосессии 08.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 08.09.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 8 сентября
08.09.2023, 11:480 Заявки на турнир по хоккею «Без ограничений» в Пскове можно подать до 9 сентября 08.09.2023, 11:420 Александр Братчиков: Я голосую в первый день, потому что хочу показать пример 08.09.2023, 11:380 Андрей Козлов проголосовал через ДЭГ на выборах губернатора Псковской области 08.09.2023, 11:370 Более 1,5 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Опочки за август
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru