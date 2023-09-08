Культура

Георгий Василевич принял участие в «пасьянсе» для тверских школьников и студентов

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в необычной «лекции-пасьянсе» для школьников города Торжка.



Здесь и далее фото телеканала «MATRIX», город Торжок.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта необычная акция была одним из пунктов просветительско- выставочной программы, которую в рамках празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина организовало Министерство культуры Российской Федерации совместно с Всероссийским историко-этнографическим музеем в Тверской области. Старшеклассники и студенты вузов и колледжей региона собрались в Гостинице Пожарских, упоминание о которой, кстати, находим в стихотворении Пушкина, написанном в Михайловском и адресованном приятелю поэта, известному библиофилу С.А. Соболевскому: «На досуге отобедай / У Пожарского в Торжке».

В музее пояснили, что лекция-пасьянс — необычный игровой формат нелинейного рассказа по выбранной теме, в нашем случае — разговор о Пушкине, разных гранях его творчества, его мыслях и идеалах. Информация разбита на «карты», которые, как в настоящем пасьянсе, тасуют и раскладывают, по фрагментам раскрывая тему лекции. Задача выступающих — сделать повествование логичным, выстроить интересные переходы к своей части рассказа, что для опытного спикера не так уж и сложно, но безусловно увлекательно. Слушатели при этом также оказываются «в игре» — они вытаскивают карты, задают вопросы.

На встрече в Торжке в «пушкинском пасьянсе», помимо Георгия Василевича приняли участие директор Государственного музея истории Российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, хранитель фонда Анимации Государственного центрального музея кино Ольга Шин, российский писатель, журналист и историк Александр Васькин; с приветственным словом к молодым людям и их наставникам обратилась директор Департамента музеев и внешних связей МК РФ Елена Харламова.

Напомним, что, согласно указу президента Российской Федерации, предстоящий юбилей великого поэта широко отмечается на общенациональном уровне. К знаменательной дате запланирован ряд крупных межмузейных выставочных проектов, театральных постановок по произведениям А.С. Пушкина, предусмотрена обширная программа научных мероприятий. Оргкомитет празднования возглавляет председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Многие пункты из этой программы будет претворены в жизнь силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» или с его участием.