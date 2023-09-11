Культура

Фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове в конце сентября

Традиционный осенний литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 27 по 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Главным событием фестиваля в этом году станет торжественное открытие после модернизации в рамках национального проекта «Культура» Библиотеки – Центра детского чтения на улице Розы Люксембург.

В этом году гостями «Книжной яблони» в Пскове станут детский писатель и сценарист Ольга Вербицкая, детские писатели Марина Тараненко и Екатерина Земляничкина, художник-иллюстратор Евгения Радостева, писатель, лингвист и преподаватель Екатерина Соболь, иллюстратор и детский писатель Ольга Фадеева.

В программе фестиваля выставка-ярмарка, акция «Подари книгу библиотеке», выступление учащихся вокально-эстрадного отделения Детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского, мастер-классы, просмотр художественного фильма «Приключения экспоната», показы мультфильмов, творческие встречи.

Фестиваль завершится квартирником в Детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новосёлов, в котором примет участие автор комиксов и путешественница Варвара Леднёва.

В библиотеке напомнили, что литературный фестиваль «Книжная яблоня» впервые прошел в Пскове в 2017 году. Организует фестиваль «Книжная яблоня» в Пскове Централизованная библиотечная система города. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации города Пскова. «Книжную яблоню» также поддерживает творческое сообщество авторов и иллюстраторов «Земляничный клуб».

Основная культурно-просветительская идея фестиваля – помочь каждому читателю найти своего любимого автора, свою любимую книгу, заинтересовать чтением, расширить знания о детской литературе и современных детских писателях. Девиз фестиваля - «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!». Программа фестиваля доступна по ссылке.