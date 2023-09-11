Культура

Театралы с «Пушкинской картой» за госсчёт посетят почти все спектакли Владимира Рецептера в «Михайловском»

Почти все спектакли, которые даст в рамках своих гастролей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» санкт-петербургский театр «Пушкинская школа», зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить за государственный счёт, воспользовавшись «Пушкинской картой». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Сцена из спектакля «Горе от ума». Фото с официальной страницы театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» в социальной сети ВКонтакте

В музее особо подчеркнули, что в репертуаре театра под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ, кавалера ордена Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За заслуги перед Псковской областью» Владимир Рецептера — исключительно спектакли из русской и зарубежной классики. Бóльшая часть из них поставлена по произведениям из программ по литературе для средней школы, а также учебных заведений среднего специального и высшего образования. В гастрольной афише этого года это пушкинские «Барышня-крестьянка» и «Русалка», гоголевские «Ревизор» и «Петербургские повести» (спектакль «Невский проспект»), «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, «Горе от ума «А.С. Грибоедова.

Напомним, что в прошлом году на гастрольных спектаклях «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» побывало без малого две тысячи школьников и студентов. Среди них были молодые люди практически со всех концов Псковской области, в том числе — большие организованные группы школьников из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Локнянского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Порховского, Псковского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского районов, а также учащиеся ссузов, в частности — Псковского областного колледжа искусств, Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа. При этом ряд учебных заведений (к примеру, школы из Писковичей Псковского района и посёлка Белорусский Пыталовского района, Псковский технический лицей, прочие) сумели изыскать возможность для того, чтобы отправить своих воспитанников даже не на один, а на несколько спектаклей.